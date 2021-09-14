الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط مخزن مصنوعات جلدية بدون ترخيص في الشرابية

ضبط مخزن مصنوعات
ضبط مخزن مصنوعات جلدية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسئول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر بمنطقة الشرابية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3465 قطعة مصنوعات جلدية "كوتشى" وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية، بحوزة المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية ،  وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

صاحب مخزن الشرابية دون ترخيص مصنوعات جلدية مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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