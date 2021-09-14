ضبط مخزن مصنوعات جلدية بدون ترخيص في الشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من ضبط المسئول عن مخزن بدون ترخيص لحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر بمنطقة الشرابية.

تعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3465 قطعة مصنوعات جلدية "كوتشى" وجميعها مجهولة المصدر ومقلدة ومنسوبة لماركات عالمية، بحوزة المسئول عن مخزن مصنوعات جلدية كائن بدائرة قسم شرطة الشرابية ، وذلك لإدارته المخزن بدون ترخيص، وحيازته كميات من المصنوعات الجلدية مجهولة المصدر "مقلدة" ومنسوبة لماركات عالمية، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

بمواجهته اعترف بإدارته للمخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.