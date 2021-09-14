كيندال جينر تضع لمسة مثيرة على «My Fair Lady» بفستان شفاف في حفل «ميت جالا»

ظهرت عارضة الأزياء كيندال جينر على السجادة الحمراء في حفل "ميت جالا" Met Gala2021، والذي انطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، حيث تألقت بفستان شفّاف من ماركة “جيفنشي” مع وضع لمسة مثيرة على الطراز الكلاسيكي له.

ووفقًا لموقع “pagesix” تم استلهام فستان جينر المتلألئ من فستان شهير ارتدته سابقًا النجمة أودري هيبورن من جيفنشي في فيلم "My Fair Lady"، والذي تضمن نفس الأكمام المزينة بالجواهر والعنق وإن كان ينقصه بعض الأشياء.

ولكن أودري اختارت الأكمام عارية بدلاً من قفازات هيبورن البيضاء، على عكسها جينر ظهرت بتصميم عصري مختلف بخصلات شعرها السمراء في مظهر أنيق.

ولم تكن جينر هى النجمة الوحيدة التى ظهرت بفستان شفاف في الحفل بينما كانت ميجان فوكس ايضًا بفستان شفاف خلال الحفل، كما قام أعضاء آخرون من عائلة جينر الشهيرة بتزيين السجادة الحمراء للحفل، حيث اختارت كل من الأم كريس جينر وشقيقتها كيم كارداشيان الملابس السوداء بالكامل.

على الرغم من أن كيندال تواعد نجم الدوري الأمريكي للمحترفين ديفين بوكر منذ عيد الحب، لم يظهر الزوجان على السجادة الحمراء بعد، ويبدو أنها تحضر حفل Met Gala المنفرد.

وانطلق مساء أمس الاثنين، حفل Met Gala "ميت جالا" من متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك بأمريكا، وذلك بعد أن تم إلغاؤه بسبب فيروس كورونا المستجد، وليس الفنانين فقط من يحضروا هذا الحدث بينما ينضم إليه سياسين أيضًا، من أبرزهم هيلاري كلينتون والتي كانت عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي وغيرهم.

سيكون على قائمة المدعوين الليلة من بين الرؤساء المشاركين هذا العام بيلي إيليش، وتيموثيه تشالاميت، ونعومي أوساكا، وأماندا جورمان، ولكن سيكون هناك الكثير من مشاهير هوليوود الآخرين الذين يسيرون على خطوات ميت ستيبس الشهيرة أيضًا.