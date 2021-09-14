ليبيا تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي تسجيل 1149 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا، خلال الـ24 ساعة الماضية ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 326 ألفا و 370 حالة .

و ذكر المركز - في بيان اليوم الثلاثاء- ،حسبما أفادت بوابة أفريقيا ، شفاء 1426 حالة ، ليرتفع إجمالي المتعافين 240 ألفا و 685 حالة ، بالإضافة لتسجيل 16 حالة وفاة ليصل مجموع الوفيات إلى 4457 حالة ، مضيفا أن الإصابات الجديدة تشمل 927 حالة جديدة و222 حالة مخالطة من إجمالي 4918 عينة جرى فحصها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة إصابة بلغت ( 23.3 %).

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، و تركيا، والمملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.