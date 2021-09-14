الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أعرف أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 14-9-2021 بالتفصيل

دواجن
دواجن

أسعار بورصة الدواجن اليوم وأسعارها بالسوق المحلية يوم الثلاثاء.. يبحث قطاع العريض بشكل دوري ومستمر عبر محرك البحث "جوجل" عن سعر البيض والرومي والسمان لمعرفة التغير اليومي في  الأسعار، حيث تعد الدواجن  بمثابة الغذاء رئيسي عندهم ، لكونها منتج منخفض السعر، مقابل اللحوم الحمراء مرتفعة السعر.

وفى تلك السطور تستعرض "الدستور" فى ظل ما تقدمه للمواطن من خدمات ، متوسط أسعار الدواجن في السوق المحلية وبورصة الدواجن والكتاكيت، اليوم  الثلاثاء  14 من سبتمبر الجاري.

 أسعار بورصة الدواجن اليوم 

سجل سعر الدواجن اليوم الاثنين استقرارا بالأسواق المحلية  المختلفة اليوم، ليستمر هذا الاستقرار الذي رحلته  منذ  أسابيع  عدة سابقة.

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طالع.. أسعار بورصة الدواجن اليوم الاثنين 13-9-2021

يسجل  سعر الكيلو  الواحد  من الدواجن البيضاء  في المزرعة ما بين  23 و24 جنيهًا، بينما يسجل سعر البيض بالسوق المحلى  نحو 26 إلى 28 جنيهًا.

وسجل سعر الدواجن  البلدى اليوم  36 جنيهًا للكيلو للمستهلك، بينما وصل سعر  الساسو نحو 32 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض

تغيرات طفيفة بسعر كرتونة البيض الأبيض والأحمر، تراوحت أسعاره بين 42 و45 جنيهًا، كما وصل سعر كرتونة البيض البلدي للمستهلك بمختلف المناطق 50 جنيهًا.

اسعار البط اليوم

وصل سعر البط المسكوفى عمر يوم واحد اليوم الاثنين نحو  15 جنيهًا، بينما وصل سعر البط الفرنساوي عمر يوم واحد، إلى نحو 12 جنيهًا.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء  ١٤- ٩- ٢٠٢ يبحث الكثير عنها يوميا نظرا للتغيرات التي أجرت عليها.

أسعار السمان اليوم

لقد د وصل  سعر  كيلو السمان الأسمر ياباني حي ممتاز فاخر، عمر يوم، نحو 2.25 جنيه، فيما يسجل سعر  بيع السمان حي هجين بياض ممتاز فاخر، عمر 14 يومًا، إلى نحو 5.50 جنيه.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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