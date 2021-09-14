الفلبين تسجل 18 ألفا و56 إصابة جديدة بكورونا

سجلت السلطات الصحية في الفلبين، 18 ألفا و56 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى مليونين و266 ألفا و66 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الفلبينية، وفقا لصحيفة “فلبين ستار” عبر موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء، أنه خلال الفترة نفسها تم تسجيل 222 حالة وفاة؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 35 ألفا و529 حالة.

وأشارت إلى أنه تعافى على مدار أمس 20 ألفا و542 شخصا؛ ليرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى مليونين و52 ألفا و867 شخصا.

وكانت ذكرت دورية ذا دبلومات المتخصصة في الشئون الآسيوية، أن المدارس في الفلبين لا زالت مغلقة منذ مارس 2020 بسبب إصرار الرئيس رودريجو دوتيرتي على أن إعادة الطلاب إليها يمثل مخاطرة لا يمكن للبلاد تحملها في ظل انتشار وباء "كوفيد-19".

وأضافت دورية “ذا دبلومات” أن دوتيرتي رفض في البداية اقتراح وزارة التعليم بإعادة فتح المدارس في ديسمبر 2020 نظرا لتصاعد حالات الإصابة بكورونا المرتبطة بمتغير ألفا، رغم أنه كان قد سمح للمراكز التجارية وساحات مصارعة الديوك باستئناف عملياتها في ذلك الوقت.

وجاء رفض دوتيرتي الثاني لنفس الاقتراح من جانب وزارة التعليم في فبراير من العام الجاري، عندما أكد أنه يجب على الدولة أولاً تطعيم المعلمين والطلاب من أجل حماية الصحة العامة.

وكان الرفض الثالث في يونيو الماضي عندما أصدر دوتيرتي أوامره لوزارة التعليم الفلبينية بإسقاط الاقتراح بإقامة فصول تعليمية وجهاً لوجه بسبب التهديد الذي يمثله متغير دلتا الأكثر عدوى. وبسبب هذا التوجيه، قامت الوزارة بالتحضير للعام الدراسي الجديد دون النظر في إمكانية إعادة فتح المدارس تدريجياً.