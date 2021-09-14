الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بمليون جنيه.. سقوط موظف محليات تجاهل تحصيل مخالفات مبان بالدقهلية

متهم
متهم

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، من القبض على موظف محليات بالدقهلية تجاهل تحصيل مخالفات مباني بمليون جنيه.

وأكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء دكتور علاء عبد المعطي مساعد الوزير واللواء محمد عبد الله مدير الإدارة، قيام أحد مسئولي الوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية، بعدم تحصيل تكاليف إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية بالبناء، الأمر الذى ترتب عليه الإضرار بالمال العام بلغت قيمته أكثر من مليون جنيه.

وقد تأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

يأتي ذلك في إطار أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الفساد الوظيفي والاستيلاء على المال العام، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الرشوة واستغلال النفوذ والفساد الوظيفي.

مليون جنيه الدقهلية مخالفات موظف محليات وزارة الداخلية القبض مخالفات مباني

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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