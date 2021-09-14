السبت.. «الرقابة الصحية» تحتفل باليوم العالمي لسلامة المرضى

تحتفل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل التابعة لإشراف رئيس الجمهورية، السبت المقبل، بـ"اليوم العالمي لسلامة المرضى".

وقالت الهيئة، في باين، إن سلامة المريض على رأس المحاور التي تبنتها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في سبيل تحقيق رسالتها نحو توكيد الثقة في جودة المخرجات المقدمة تحت مظلة التأمين الصحي الشامل نظرا لما تمثله من ركيزة أساسية في الارتقاء بالخدمات الصحية.

وأضافت أن الاحتفالية تستهدف تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، التصميم الآمن للمنشآت الصحية، السلامة الاكلينيكية، الدور المحوري للموارد البشرية في تحقيق سلامة المرضى، الممارسات الصحيحة لمنع ومكافحة العدوى، ودور صناعة الدواء في سلامة خدمات الرعاية الصحية.

وأوضحت أنه سيشارك في الاحتفالية؛ الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية وكل من: الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وبحضور الدكتور أشرف اسماعيل رئيس الهيئة العامة لللاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والدكتور أحمد السبكي رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المهندس حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل.

وكانت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية وجامعة بورسعيد، قد وقعا بروتوكول تعاون لإعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة ومدربة على تأهيل المنشآت الصحية للحصول على اعتماد الهيئة، وذلك في إطار تضافر جهود جامعة بورسعيد والهيئة لخدمة المنظومة الصحية المصرية وتحقيق رؤية مصر 2030 في النهوض بجودة الخدمات الصحية المُقدمة دعمًا لجهود دولة 30 يونيو والجمهورية الجديدة في مختلف الاتجاهات.

ويهدف بروتوكول التعاون إلى إعداد وتخريج كوادر بشرية مؤهلة لتقديم خدمات رعاية صحية آمنة وعالية الجودة طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة والمعتمدة دوليًا من الجمعية الدولية لجودة الرعاية الصحية "اسكوا"، وذلك عن طريق بناء قدرات المتدربين لتطبيق معايير جودة والسلامة في الخدمات الطبية طبقا لمعايير الاعتماد الصادرة عن الهيئة من خلال محتوي تدريبي متكامل بشقيه النظري والعملي يشمل آليات التطبيق وقياس الأداء ومنهجيات التحسين للوصول إلي التطابق مع متطلبات المعايير الصادرة عن الهيئة على أرض الواقع.