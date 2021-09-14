الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

5 إجراءات من «التعليم» لتعزيز ريادة الأعمال في المدارس الفنية

الدكتور محمد مجاهد
الدكتور محمد مجاهد

أصدر الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، تعليمات رسمية لجميع المديريات التعليمية قبل انطلاق العام الدراسي الجديد 2021/2022، في مدارس التعليم الفني.

وجاء في بيان لمجاهد، أنه في ضوء إيمان الوزارة بدور كل من أنشطة التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال في بناء شخصية طالب التعليم الفني وبناء قدراته وتوسيع مداركه، واعتمادا على البرامج المعتمدة من الأكاديمية المهنية للمعلمين في هذا الشأن، وما يتم اتخاذه حاليا في إدراج هذه البرامج والأنشطة ضمن الخطة الدراسية.

وتابع الخطاب، أنه يرجى كل حسب مسئوليته اتخاذ ما يلزم نحو تنفيذ: 

1- تخصيص حصة أسبوعيا لتقديم جلسات التوجيه والإرشاد المهني، وحصة أسبوعيا لتقديم جلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الصفوف الثلاثة.

2- ضرورة تفعيل حصة النشاط وإدراج برامج التوجيه والإرشاد المهني وجلسات الابتكار وريادة الأعمال ضمن الانشطة الصيفية.

3- أن يتضمن الجدول الدراسي للمعلم الميسر حصص التوجيع والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال على أن يعفى من حصص الاحتياطي والإشراف.

4-إلزام المعلمين الميسرين الذين تم تدريبهم على برامج التوجيه والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال بتقديم الجلسات بشكل منتظم وتحت اشراف مدير المدرسة.

5- هذه البرامج صفية ولكن لا تخضع لأي من أعمال الامتحانات، وتقدم الجلسات داخل الفصول أو الغرف المخصصة لذلك في بعض المدارس، أو المكتبة أو المعامل او الورش وذلك بالتنسيق مع مسؤولي هذه المقرات والجدول المدرسي ودون الإخلال بالعملية التعليمية.

6- عدم اتخاذ إجراءات نقل أو مدب كلي للمعلمين الميسرين الذين تم تدريبهم على برامج التوجيع والإرشاد المهني والابتكار وريادة الأعمال ويقومون بتنفيذ الجلسات داخل مدارسهم.

7- تقوم الوحدة المركزية لتيسير الانتقال إلى سوق العمل بالإشراف ومتابعة تنفيذ قرارات الوزارة.

إجراءات من التعليم
إجراءات من التعليم
نائب وزير التربية والتعليم العملية التعليمية الامتحانات 2022 المديريات التعليمية الاكاديمية المهنية للمعلمين الاكاديمية المهنية الاكاديمية المهنية للمعلم الدكتور محمد مجاهد الأنشطة الصيفية علم الاحتياط أعمال الامتحانات

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حوار بلا أسرار

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