شاهد مباريات المارد.. تردد قناة الأهلي الجديد 2021 مباشر على النايل سات

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 من أبرز الكلمات البحثية التي تحصد يوميا نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل يوميا قبيل ساعات من انطلاق مباراة الأهلي و بتروجيت الودية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية ضبط تردد القناة وموعد المباراة وأبرز البرامج التي تعرض عبر شاشتها.

تردد قناة الأهلي الجديد 2021 على النايل سات

يمكن ضبط إشارة بث قناة AL AHLY عبر القمر الصناعي المصري النايل سات لمشاهدة المباراة نادي الأهلي ونادي طلائع الجيش فى السوبر المصري حيث يمكن ضبط متابعة القناة على القمر الصناعي عبر تردد 11747 ومعدل الترميز 27500 ومعامل استقطاب رأسي H معامل تصحيح الخطأ 3/4 وعلى تردد آخر عبر النايل سات أيضا هو 11440 ومعدل الترميز 27500 ومعامل الاستقطاب أفقي و معامل تصحيح الخطأ 5/6 وذلك للاستمتاع بصوت وصورة ذات جودة عالية طوال مدة البث الـ24 ساعة تليق مشاهدي ومتابعي قناة القلعة الحمراء التي تعرض مباريات النادي وتدريب الفريق الأول وصفقات النادي تم إنجازها خلال الموسم.

موعد إقامة مباريات الأهلي و بتروجيت

يرغب الكثير من العشاق نادي الأهلي في متابعة مباراة بين نادي الأهلي ونادي طلائع الجيش مساء اليوم الإثنين المقبل الموافق 21 سبتمبر في تمام الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت السعودية والتي تقام في استاد الجيش ببرج العرب فى السوبر المصري حيث يدخل الأهلي بصفته بطلا للدوري وكأس مصر الموسم الماضي، بينما يدخل طلائع الجيش بصفته وصيفا لكأس مصر بعد هزيمة الأهلي بركلات الترجيح حيث ينتظر الملايين من عشاق كرة القدم بمختلف دول العالم العربي تلك المباراة للاستمتاع بمشاهدتها.

اقرأ أيضا

تردد قناة الأهلى 2021

أبرز البرامج التي تعرض عبر شاشة قناة AL AHLY

ويسعى الكثير عشاق كرة القدم إلى ضبط تردد قناة الأهلي الجديد 2021 التي تم بثها في عام 2008 لمشاهدة أبرز البرامج الرياضية التي تعرض عبر شاشتها وهي:-

برنامج 10 الصبح في الأهلي، برنامج ملك وكتابة، برنامج البيت الكبير، برنامج البيج هاوس، برنامج استاد الأهلي، برنامج البيج هاوس، ونشرة إخبارية تقدم أهم أخبار النادي خلال اليوم بجميع الرياضة المختلفة.