الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حملة جديدة لإزالة الإشغالات بالمجمعات التجارية في «الشروق»

صورة من الحملة
صورة من الحملة

صرح المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات بالمجمعات التجارية بالتعاون مع شرطة التعمير بقيادة المقدم خالد عبدالعزيز، مشيراً إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات أمام المحال وتحرير  12 محضر للمحال المخالفة، وذلك استمراراً للجهود المبذولة في الحفاظ على الواجهة الحضارية للمدينة ومنع أى ظواهر عشوائية.

وأوضح رئيس جهاز الشروق، أن الحملة استهدفت 3 مجمعات تجارية بمركز خدمات المستقبل، وتمكنت من التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر المخالفات التى تنوعت ما بين عدم وجود ترخيص والتعدى على الممرات، كما تم إزالة الإشغالات بأماكن المشاة، مؤكداً مواصلة الحملات لمنع الظواهر العشوائية بالمدينة.

وفى ذات السياق، أكد المهندس عبداللطيف بشارة، مشاركة الإدارة المختصة بالجهاز بحملات التفتيش على صلاحية الأغذية بمعرفة مديرية الطب البيطرى، لافتاً إلى أنه تم شن حملة استهدفت الأسواق التجارية بمركز خدمات المدينة 1، والمرور على محال بيع السلع الغذائية لمراجعة تاريخ المنتجات المباعة ومصادرها.

كما وجه رئيس جهاز مدينة الشروق، باستمرار حملات المراقبة على كافة أسواق المدينة واتخاذ إجراءات فورية ضد المخالفين، وذلك بهدف التأكد من سلامة الغذاء المقدم للمواطنين بمدينة الشروق.

من جهته، شدد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على رؤساء أجهزة المدن الجديدة، بالتصدي لأي أشكال العشوائية في المدن الجديدة والحفاظ علي استدامة الشكل الحضاري لهذه المدن، وعدم انتظار وقوع أي مخالفات والتصدي لها في مهدها من خلال المتابعة والمرور الدوري المستمر. 

وتواصل كافة أجهزة المدن الجديدة عمليات المرور الدوري في كافة انحاء المدن، كما تقوم أجهزة المدن الجديدة بالتعاون مع شرطة التعمير بشن حملات مستمرة لإزالة أي مخالفات. 

رئيس جهاز الشروق المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق شن حملة لرفع الإشغالات بالمجمعات شرطة التعمير إزالة الاشغالات

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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