الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ماليزيا: تطعيم 53.5% من السكان باللقاحات المضادة لكورونا

كورونا في ماليزيا
كورونا في ماليزيا

أعلنت السلطات الصحية الماليزية أن 53.5% من سكان البلاد أوما يعادل 17,480,766 شخصا تلقوا الجرعتين من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المُستجد.

وأفادت وزارة الصحة الماليزية -في بيان أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم /الثلاثاء/- بتلقي 66% من تعداد سكان ماليزيا أو ما يعادل 21,573,348 شخصًا الجرعة الأولى على الأقل من اللقاحات.

وفي سياق متصل، ذكر وزير التعليم الماليزى، داتوك رادزي جيدن، بأن حوالي 2500 معلم في جميع أنحاء البلاد لم يتلقوا تطعيمات فيروس كورونا المستجد، وأن الوزارة تحاول تكليف هذه المجموعة من المعلمين بمهام أخرى غير التدريس، وفقا لصحيفة "malaymai".

وأضاف أن برنامج التطعيم يتماشى مع إعادة فتح المدارس، لذلك لا توجد إرشادات ثابتة حتى الآن فيما يتعلق بالسماح للطلاب بجرعة واحدة أو جرعتين بالذهاب إلى المدرسة.

وتابع وزير التعليم الماليزى:"ما نريد التأكيد عليه هنا هو تشجيع الأطفال على العودة إلى المدرسة، هدفنا هو خلق مكان آمن قدر المستطاع لهم لكي يدرسوا".

وأعلنت وزارة الصحة الماليزية، اليوم الاثنين، تسجيل 16 ألفًا و73 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة أنه بعد تسجيل الحالات الجديدة، ارتفع عدد الإصابات المسجلة في ماليزيا منذ بدء تفشي الفيروس التاجي إلى مليون و995 ألفًا و771 إصابة مؤكدة، من بينهم ألف و312 حالة في وضع حرج.

وأضافت الوزارة - وفقا لما ذكرته صحيفة "فري مالاي توداي" الماليزية - أنه تعافى خلال نفس الفترة 24 ألفا و813 مريضًا؛ ليبلغ إجمالي المتعافين في البلاد مليونا و746 ألفا و526 شخصا.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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