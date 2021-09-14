البابا تواضروس الثاني يترأس عظته الأسبوعية غدًا دون حضور شعبي

يلقي قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء غدًا، عظته الأسبوعية من المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية.

وتنطلق عظة البابا دون حضور شعبي، على أن يُتم إذاعتها عبر القنوات المسيحية، وصفحة المُتحدث الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وذلك تزامنًا مع انتشار لفيروس كورونا المستجد.

وكان البابا تواضروس الثاني، قد أعلن في أبريل الماضي، عن توقف عظته الأسبوعية بسبب احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بأسبوع الآلام وعيد القيامة المُجيد.

- البابا شنودة الثالث أول من أدخل العظة الأسبوعية

جدير بالذكر، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ 117 هو أول بابا في تاريخ الكنيسة يعتمد عظة الأربعاء كطقس كنسى متبع، حيث بدأها عام 1964 لما كان أسقفًا للتعليم وظهرت العظة كاجتماع صغير في مطعم الكلية الإكليريكية.

وبمرور الوقت صار لأسقف التعليم، محبين ومريدين يرغبون فى الاستماع إلى محاضرته، التي يمزج فيها بين السياسة والثقافة والروحانيات، بما كان يمتلكه من مهارات في الخطابة ووعي كبير.

وانتقلت العظة إلى الكنيسة المرقسية بكلوت بك، من أجل إفساح المجال لعدد أكبر من الحاضرين، ولما تم اختياره بطريركا نقلت العظة إلى القاعة الكبرى بالكاتدرائية عقب افتتاحها.

- البابا تواضروس يترأس القداس الإلهي لتدشين كنيسة السيدة العذراء بالعبور

يذكر أنه ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، أمس صلاة القداس الإلهي في كنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا تكلا هيمانوت بالحي السابع بمدينة العبور، وذلك عقب تدشينها بمشاركة 6 من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

ودشن البابا ثلاثة مذابح بالكنيسة المذبح الرئيسي على اسم السيدة العذراء مريم، والمذبح البحري على اسم الشهيد مارمينا والقديس البابا كيرلس السادس، والمذبح القبلي على اسم القديس الأنبا تكلا هيمانوت.

كما دشن البابا أيقونة البانطوكراتور (ضابط الكل) الكائنة بحضن الآب في الهيكل وأيقونات حامل الأيقونات وكذا الأيقونات المنتشرة في أرجاء الكنيسة إلى جانب المعمودية.

شارك في صلوات التدشين وصلوات القداس التي تلتها من أحبار الكنيسة أصحاب النيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس والأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر، والأنبا ميخائيل الأسقف العام لكنائس قطاع حدائق القبة والوايلي، والأنبا سيداروس الأسقف العام لكنائس قطاع عزبة النخل، والأنبا أكسيوس الأسقف العام لكنائس قطاع عين شمس والمطرية وحلمية الزيتون، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة الكنيسة المدشنة، وأعداد من شعبها مع تطبيق دقيق لكافة الإجراءات الاحترازية.