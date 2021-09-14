«الفهم المقاصدي للسُنة وفن التعامل مع السوشيال ميديا» دورة بين أوقاف وتعليم أسيوط

افتتح الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الدورة التدريبية الأولى للأئمة و معلمو التربية الإسلامية في الفهم المقاصدي للسنة النبوية وفن التعامل مع السوشيال ميديا، يأتى ذلك فى إطار تنفيذ البروتوكول الموقع بين وزارة الأوقاف ووزارة التربية والتعليم لتدريب الأئمة و معلمو التربية الإسلامية.

جانب من الندوة

وذلك تحت رعاية كل من وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، بمراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

جانب من الندوة

وأشاد محمد ابراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط بالدورة التدريبية لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف لاتألوا جهدًا في نشر قيم التسامح ونبذ العنف والتطرف في المجتمع و تنمية مهارات المعلمين والمعلمات.

وأكد الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة أوقاف أسيوط أن وزارة الأوقاف تشهد طفرة غير مسبوقة في تدريب الأئمة والواعظات لم تعهدها من قبل منذ تولي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ولم يكن فقط علي المستوي المحلي بل على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات التى تستقبل الأئمة من أنحاء العالم العربي والإسلامي.

جانب من الندوة

وأضاف وكيل الوزارة أن الأئمة والمعلمين بحاجة ملحة وماسة إلى مثل هذه الدورات في الفهم المقاصدي للسنة النبوية التي تبين أننا دائمًا وأبدًا نقف عند ظاهر النصوص النبوية يعطل المعاني السامية التي جاءت من أجلها.

وتحدث الدكتور بدوي محمد فوزي أستاذ الحديث وعلومه بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر فرع أسيوط مؤكدًا على أن الأئمة والمعلمين عليهم دور كبير في المجتمع في نشر الفكر الوسطي المستنير عن طريق الفهم الصحيح والسليم للسنة النبوية وضرب نماذج عدة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم للتأكيد على عنوان الندوة "الفهم المقاصدي للسنة النبوية " والتي تبين أن السنة النبوية صالحة لكل زمان ومكان.