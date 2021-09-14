الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

سجل 8350 جنيها للطن.. ارتفاع أسعار السكر محليا وعالميا اليوم

السكر
السكر

ارتفعت أسعار السكر اليوم الثلاثاء في السوق المحلي المصري بنحو 50 جنيهًا في الطن، بينما سجلت أسعار الجلوكوز استقرارًا عند نفس أسعارها أمس ، كما استقرت أيضًا أسعار طن النشا الغذائي، أما بالنسبة للأسعار العالمية للسكر ، فقد شهدت ارتفاعًا أمس، حيث سجلت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك ارتفاعًا بنسبة 1.01%، كما ارتفعت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن للسلع بنسبة 4.16%، وذلك في إغلاق تداولات جلسة بداية الأسبوع أمس الإثنين 13 سبتمبر 2021.

وصعد السكر ليسجل 8,350 جنيهًا، بارتفاع نحو 50 جنيهًا في الطن عن أسعار أمس الإثنين، فيما استقرت أسعار الجلوكوز مسجلة نحو 8,800 جنيهًا للطن واستقرت عند 8,800 جنيهًا للطن في السوق المحلي اليوم.

وشهدت أسعار العقود الآجلة للسكر الخام في بورصة نيويورك ارتفاعًا في إغلاق جلسة تداولات بداية الأسبوع أمس الإثنين، ليسجل عقد أكتوبر للتداول ارتفاعًا عند 18.98 سنت للرطل بارتفاع قدره 0.19 سنتًا وبنسبة ارتفاع 1.01%.

بينما صعدت أسعار العقود الآجلة للسكر الأبيض في بورصة لندن للسلع في إغلاق جلسة تداولات بداية الأسبوع أمس الإثنين، حيث سجل عقد تداول شهر أكتوبر ارتفاعًا بمقدار 20.20 دولار، ليصل إلى 484.70 دولار للطن، بنسبة ارتفاع 4.16%.

وشهدت أسعار السكر العالمية بعض الارتفاعات نتيجة لموجة الصقيع الأخيرة التي أضرت بعدد من المحاصيل في البرازيل وعلى رأسها قصب السكر (باعتبار البرازيل كبرى دول العالم إنتاجًا للسكر) وأكثرها تأثيرًا في اتجاهات أسعاره، ما أثر بالزيادة في أسعاره خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، هذا فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول عالمياً خلال الأشهر الماضية، ما أدى إلى توجه البرازيل إلى استخدام سكر القصب الخام في إنتاج الإيثانول كأحد بدائل البترول، الأمر الذي أثر في الأسعار العالمية للسكر.

جدير بالذكر أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر يبلغ 5 أشهر الآن، وذلك بخلاف الكميات التى تم التعاقد عليها اليوم.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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