الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «التنمية البشرية لمصر 2021»

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وذلك خلال احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021.

وكانت راندا أبو الحُسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، قالت إن تقرير التنمية البشرية الذي تصدره مصر يعد الـ12 منذ عام 1994، مشيرة إلى أن التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له البرنامج عالمياً على مدى الثلاثون عاماً الماضية، حيث يتناول التقرير فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ثم إقرار دستور جديد وما أعقبه من إصلاحات مهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البرنامج عالج بجرأة وحسم تحديات تنموية للبلاد، مشددة على أن البرنامج الإصلاحى الجريء حقق الاستقرار للاقتصاد الكلي وهو ما حفظ مصر من تداعيات جائحة كورونا فكانت من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة إيجابية للتنمية الاقتصادية، ويسجل التقرير نجاح مصر في تحسينات ملموسة في التعليم والصحة والسكن اللائق وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة وتوفر الحماية الاجتماعية 3.8 مليون اسرة فقيرة في 2021.

وأكملت: جددت مصر التزامها بتكريس دور المرأة كشريك فعال ومتساو في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز سبل حماية المرأة من المخاطر سواء الختان او التحرش أو التعدي على حقوقها، مؤكدة أن مصر أبدت اهتماما كبيرا في الحفاظ على أصولها البيئية خاصة مواردها المائية في سعيها إلى ابتكار حلول وحسنت مصادر الطاقة وتحويلها إلى مصادر مستدامة.