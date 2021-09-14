الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «التنمية البشرية لمصر 2021»

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلمًا تسجيليًا عن تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، وذلك خلال احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021.

وكانت راندا أبو الحُسن، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في مصر، قالت إن تقرير التنمية البشرية الذي تصدره مصر يعد الـ12 منذ عام 1994، مشيرة إلى أن التقرير المهم يأتي بعد انقطاع دام 10 سنوات ليؤكد التزام مصر بنهج تنموي يضع الإنسان في قلب التنمية، وهو نهج التنمية البشرية الذي أسس له البرنامج عالمياً على مدى الثلاثون عاماً الماضية، حيث يتناول التقرير فترة مفصلية في تاريخ مصر الحديث بدأت مع ثورتي 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013، ثم إقرار دستور جديد وما أعقبه من إصلاحات مهمة في السياسات الاقتصادية والاجتماعية عالجت تحديات تنموية مزمنة.

وأضافت خلال كلمتها في احتفالية إصدار تقرير التنمية البشرية لمصر عام 2021، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن البرنامج عالج بجرأة وحسم تحديات تنموية للبلاد، مشددة على أن البرنامج الإصلاحى الجريء حقق الاستقرار للاقتصاد الكلي وهو ما حفظ مصر من تداعيات جائحة كورونا فكانت من الدول القليلة التي حافظت على وتيرة إيجابية للتنمية الاقتصادية، ويسجل التقرير نجاح مصر في تحسينات ملموسة في التعليم والصحة والسكن اللائق وتوسيع نطاق برامج التحويلات النقدية المشروطة وتوفر الحماية الاجتماعية 3.8 مليون اسرة فقيرة في 2021.

وأكملت: جددت مصر التزامها بتكريس دور المرأة كشريك فعال ومتساو في تحقيق التنمية البشرية المستدامة، وتعزيز سبل حماية المرأة من المخاطر سواء الختان او التحرش أو التعدي على حقوقها، مؤكدة أن مصر أبدت اهتماما كبيرا في الحفاظ على أصولها البيئية خاصة مواردها المائية في سعيها إلى ابتكار حلول وحسنت مصادر الطاقة وتحويلها إلى مصادر مستدامة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: مصر انتهجت إصلاحات عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا عن «التنمية البشرية لمصر 2021»

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

حكم نهائى يحظر على منظمات المجتمع المدنى التدخل فى الوظائف العامة

العثور على جثة سيدة كرواتية داخل شقتها في مدينة نصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى