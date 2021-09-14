الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أسامة الأزهري: مبادرتي هدفها التقاضي بين الأندية في أجواء صحية

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري

قال الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية:"سعدت كثيرا بالتواصل والتفاعل التي تلقيته من الفاعلين في المجال الرياضي في وطننا العظيم على مدى الأيام الماضية، والذي كشف لي عن عمق الإرادة لصناعة أداء رياضي مشرف، مفعم بالروح الرياضية العالية، وإعلاء مكانة الوطن وصورته، وأحب الإشارة إلى نقطة مهمة لا بد من توضيحها توضيحا تاما في النقاط القادمة".
وأضاف "الأزهري"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:"هذه ليست مبادرة جلسات عرفية، بل هي تمهيد لتصفية الأجواء، ومنع التجاوز والشتائم، وإتاحة الفرصة للمسار القانوني في أي نقاط خلافية، فالمستهدف من هذه المبادرة ليس إلا إدارة الخلاف بصورة أخلاقية رفيعة".

وتابع:"ولذا فإن كل النقاط الخلافية المتشعبة بين النوادي المختلفة فلها سبيل وحيد للفصل فيها ألا وهو القانون والقضاء، لكن هل تحاط عملية التقاضي بالشتائم والكراهية والسباب، أم تحاط بكل الاحترام والتعامل الراقي الذي تهدأ فيه النفوس ما دامت قد أرجعت الأمر للقضاء، فالمبادرة بديلا عرفيا عن القضاء والقانون، بل دعوة لإيجاد أجواء صحية تحيط عملية التقاضي، عملا بقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: (رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى)، وجملة (سمحا إذا اقتضى) معناها أنه حتى إذا اشتد النزاع واضطر الناس للتقاضي فإن الناس حينئذ تتعامل مع القانون والتقاضي بمنتهى الرقي النبل، فلا يصدر عن أطراف التقاضي شتائم وسباب وطعن في الأعراض".

وأوضح:"وبناء على كل ما سبق فإن المبادرة التي أطلقتها قبل أيام تدعو كل النوادي المصرية العريقة وكل المشجعين الكرام لها إلى تبني النقاط التالية: أي نقطة خلافية يتمسك كل طرف فيها بأنه صاحب الحق فلا سبيل للفصل فيها إلا القانون، لكن لا بد للقانون من ظهير أخلاقي وقيمي، يملأ الوعي والنفس بالتخلي عن المكابرة والعناد والتعدي والتطاول والبذاءة، مع التحلي بالإنصاف والذوق الرفيع أثناء ذلك كله".

وواصل:"لا للشتائم والبذاءة، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: (ليس المُؤمِنُ بالطَّعَّانِ ولا اللَّعَّانِ ولا الفاحشِ ولا البَذيءِ)، لا للكراهية، لا للعنف، ولا للتعصب، ولا للتسلط، ولا للاستهزاء، لا وألف لا للطعن في الأعراض، والإمعان في الإهانة، ولا للنفوس المحتقنة المنفجرة التي يمكن أن تشتبك وتتقاتل وتقتل من أجل التعصب الكروي".

وأكمل:"ولا لإهانة صورة مصر أمام العالم، حينما يتنافس أبناء مصر كرويا فتشاهدنا شعوب العالم كله ونحن يشتم بعضنا بعض أو يكره بعضنا بعضا، في حين أننا نتنافس في الأساس على لعبة وجدت أصلا للاستمتاع لا للكراهية والنزاع، وكل من يتجاوز أو يتورط في أي شيءٍ مما سبق فطريق التعامل معه هو القانون الصارم الرادع والحافظ للحقوق والمانع من التعددد".

واختتم:"نعم لكل تنافس، شريف، ونعم لاعتزاز كل شخص بالنادي الذي ينتمي إليه، نعم لتكوين منتخب عالي الكفاءة يصل إلى كأس العالم، وينافس عليه، تمهيدا للحصول عليه، وأخيرا: الكرة للاستمتاع لا للكراهية والنزاع".
 

الازهري سعده كثيرا التواصل التفاعل المجال الرياضي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

الأمم المتحدة: مصر انتهجت إصلاحات عالجت بحسم تحديات تنموية مزمنة

الرئيس السيسي يتسلم تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر 2021

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

وفاة والدة رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب والعزاء بالإسماعيلية

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

«ليبيا بالجميع» ترفض المحاصصة والإقصاء وتطلب عقد الانتخابات في موعدها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى