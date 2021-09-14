الآن رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 من أكثر الكلمات البحثية حاليا عبر محرك البحث العالمي جوجل وتحصد يوميا نسب مشاهدة عالية حتى تتصدر القائمة البحثية، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير رابط وخطوات وموعد تسجيل الرغبات وكيفية الاستعلام عن النتيجة عبر موقع وزارة التعليم العالي.

رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021

يمكن من خلال الموقع الإلكتروني الذي أطلقته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خلال هذا الرابط (من هنا) تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية، وذلك بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع التنسيق من خلال هذا الرابط (من هنا)

اختيار أيقونة المرحلة الثالثة

تحديد تشعيب الطالب المقيد به (علمي، أدبي)

كتابة بيانات الطالب الراغب في تسجيل رغباته كاملة (الاسم، الرقم القومي، محافظة الإقامة،..)

كتابة المجموع الذي حصل عليه الطالب والنسبة المئوية

كتابة رقم جلوس الطالب

الضغط على قائمة الكليات والمعاهد المتاحة للاستعانة بها في تسجيل رغبات الطالب

تسجيل 72 رغبة

الضغط على زر الحفظ

موعد المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2021 في مصر

يترقب طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية إعلان نتيجة تنسيق تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية من التنسيق، وذلك لانطلاق المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات والتي لم يتم الإعلان عنها حتى الآن حيث يوجد أماكن متاحة بعدد من الكليات والمعاهد العليا يمكن للطلاب الالتحاق بها وتسجيلها ضمن استمارة التنسيق منها (كلية التربية النوعية، كلية التربية النوعية، كلية التربية الفنية، كلية التربية الموسيقية، كلية الزراعة، كلية الآداب، كلية السياحة والفنادق، كلية التربية تعليم أساسي، كلية التربية شعبة رياض أطفال، الكليات التكنولوجية، المعاهد العليا)

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كيفية الاستعلام عن نتيجة التنسيق 2021 جميع المراحل

يمكن استخدام رابط تسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثالثة 2021 و معرفة النتيجة عقب إعلان التنسيق بمراحله المختلفة وذلك بإتباع الخطوات التالية:-