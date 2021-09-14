الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أقصاها 90 دقيقة.. تفاصيل التأخيرات المتوقعة بمواعيد القطارات اليوم

عربات سكة حديد الجديدة
عربات سكة حديد الجديدة

أعلنت هيئة السكة الحديد عن التأخيرات المتوقعة للهيئة اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر، نظرا لما تنجزه الهيئة من أعمال تطوير شاملة علىبعض الخطوط من شأنها تعزيز عوامل السلامة والأمان ورفع مستوى الخدمات المقدمة لجمهور الركاب.
 

أولاً: خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٩٠ دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

- القاهرة / أسيوط مدة ٩٠ دقيقة

- أسيوط /  أسوان مدة ٨٥ دقيقة

ثالثاً: خط بنها / بورسعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٨٥ دقيقة

رابعاً: خط طنطا / المنصورة /  دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

خامسا: خط قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة

متوسط تأخيرات القطارات مدة ٧٠ دقيقة

وقالت الهيئة إنها تعتذر لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بأسباب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذهامن تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الإشارات وتهيب الهيئة بالمسافرين اتخاذ التدابير والاستعدادات بمايتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعاتها وخاصة بقطاع الوحدات المتحركة بهدف تقديم أفضل خدمة مقدمة لجمهور الركاب،  فقد تقرر تعديل تركيب القطار رقم 959 سياحى "القاهرة- الإسماعيلية" اعتبارا من يوم 16/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة إسباني، بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي. 

 كما أعلنت الهيئة عن تعديل تركيب القطار رقم 946 سياحي "الإسماعيلية - القاهرة" اعتبارا من يوم 17/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسباني بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 118- سياحي  "القاهرة - منوف - الإسكندرية" اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسباني، بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وتعديل تركيب قطار 119- سياحى "الإسكندرية- منوف -القاهرة" اعتبارا من يوم 18/9/2021 بعدد 2 عربة ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 6 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي.

وكذلك تعديل تركيب القطار رقم 949 سياحى القاهرة - المنصورة، والقطارات أرقام 516/517 و 518/ 519 سياحي المنصورة - الإسكندرية والعكس، اعتبارا من يوم 20/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، و تعديل تركيب قطار 586/587 سياحي الإسكندرية - المنصورة اعتبارا من يوم 21/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي، وأخيراً تعديل تركيب قطار 948 سياحى المنصورة - القاهرة اعتبارا من يوم 22/9/2021 بعدد 3 عربات ثانية مكيفة أسبانى بالإضافة إلى 9 عربات تحيا مصر وفقاً لجدوله الحالي.

السكة الحديد تأخيرات القطارات 90 دقيقة اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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