الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

رئيس «أنابيب البترول»: 12% زيادة في المنتجات المنقولة عبر خطوط الشركة

شركة أنابيب البترول
شركة أنابيب البترول

استعرض المهندس محمد ماجد، رئيس شركة أنابيب البترول أهم نتائج الأعمال وجهود تطوير الشبكة القومية لنقل وتداول البترول الخام والمنتجات البترولية والبوتاجاز باستخدام أحدث التقنيات.

نقل حوالى 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز

وأشار رئيس أنابيب البترول، إلى أنه تم نقل حوالى 60 مليون طن من الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز منها حوالى 28 مليون طن خام ومتكثفات، و31.8 مليون طن منتجات بترولية وبوتاجاز، بإجمالي إيرادات حوالى 2.8 مليار جنيه بزيادة نسبتها 12% على العام السابق.

اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول عبر تقنية الفيديو كونفرانس لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020 -2021 برئاسة وزير البترول.

رفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية

كما تم استعراض موقف تنفيذ خطة المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة الشبكة القومية لنقل وتداول الخام والمتكثفات والمنتجات البترولية والبوتاجاز من إحلال وتجديد ورفع كفاءة وزيادة عدد من الخطوط والسعات التخزينية بالمستودعات ومحطات التدفيع ، في ظل التحديث والمستمر لتكون الشبكة مواكبة لأهداف الوزارة التوسعية واستثمار البنية الأساسية من خلال المشروع القومى لتحويل مصر لمركز إقليمى لتجارة وتداول البترول والغاز.

ولفت المهندس محمد ماجد، إلى قيام شركة أنابيب البترول بعمليات تعديل مسارات عدد من الخطوط القائمة بالتنسيق مع جهات الدولة دعمًا لمشروعات رفع كفاءة الطرق وزيادة خطوط ومحطات مترو الأنفاق وتنفيذ القطار الكهربائى السريع.

اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول
اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة أنابيب البترول
مليار جنيه منتجات بترولية بوتاجاز المهندس محمد ماجد شركة أنابيب البترول

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