الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«البترول»: تشغيل 7 منافذ لاستقبال البوتاجاز بموانئ البحرين الأحمر والمتوسط

اجتماع أعمال الجمعية
اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة بتروجاس

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الاستقرار السياسي والاقتصادي بمصر، بمواكبة استقرار في منظومة توفير البوتاجاز، ما أدى لإطلاق استراتيجية تطوير ورفع كفاءة شاملة للمنظومة، أسفرت عن تحقيق نتائج متميزة والقضاء على كل التحديات التي كانت موجودة قبل خمس سنوات.

 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ

وأوضح «الملا» أنه تم تحقيق نقلة نوعية في هذا النشاط، بتوفير 7 منافذ رئيسية لاستقبال البوتاجاز بالموانئ حاليًا، منها 3 منافذ على البحر الأبيض المتوسط، و4 منافذ على البحر الأحمر في مقابل منفذين فقط من قبل، بالإضافة إلى زيادة السعة التخزينية بالحقول والموانئ ومد خطوط نقل بوتاجاز جديدة ورفع كفاءة المنشآت ومصانع التعبئة ومراكز التوزيع على مستوى الجمهورية، كما تم البدء في تطبيق التحول الرقمى بالمنظومة من خلال إضافة نظام التحكم الذكى في عمليات التعبئة والنقل والتوزيع وكذلك تطبيق نظام الاسكادا لضمان التحكم ورقابة العمليات.

اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة بتروجاس

جاء ذلك خلال اجتماع أعمال الجمعية العامة لشركة بتروجاس عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2020-2021 برئاسة وزير البترول.

 الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية

وأوضح الوزير أن التطوير والتحديث الشامل في كافة مناحى منظومة العمل البترولي ينعكس بالإيجاب على الأداء وتحقيق الأهداف وشدد على أهمية الالتزام بتطبيق وتحديث متطلبات منظومة الأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية والإجراءات الوقائية لمواجة تفشى فيروس كورونا حفاظاً على العاملين والمنشآت واستدامة الأعمال.

حضر الجمعيات كل من الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عزالرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للتكرير والتصنيع والنقل والتوزيع والتخطيط والمشروعات والمالية والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة والشئون الإدارية.

البترول البوتاجاز منافذ البحر الاحمر البحر الأبيض المتوسط

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وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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