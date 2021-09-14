الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

ميناء
ميناء

شهد ميناء دمياط، خلال الــ 24 ساعة الماضية، تداول 24 سفينة حاويات وبضائع عامة، فضلا عن 4337 شاحنة.

وبحسب بيان صدر عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء، اليوم الثلاثاء، فقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 23349 طنا شملت 2200 طن يوريا و1000 طن رمل و 15300 طن فوسفات و 1794 طن نترات و 3100 طن كسب صويا، في حين بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 40818 طنا شملت 1289 طن خشب زان و16475 طن ذرة و6657 طن حديد و 1018 طن أنابيب و 15247 طن قمح و480 رأس ماشية ( عجول تسمين ) بإجمالي وزن 132 طنا.

وأشار البيان إلى أن إجمالى حركة الصادر من الحاويات بلغ 131 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وفلفل وورق عنب وملوخية وبامية وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وفول وبردقوش وينسون) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن وأمريكا وإنجلترا وهولندا وألمانيا ومالطا وإيطاليا.

كما بلغ عدد الحاويات الواردة 507 حاويات مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2269 حاوية مكافئة..ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام في الميناء 78389 طنا.. بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 82146 طنا.

وكانت تداولت أرصفة ميناء دمياط أمس الاثنين، 25 سفينة حاويات وبضائع.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16921 طنا تشمل (5100 طن يوريا و3861 طن رمل و4500 طن فوسفات و1410 أطنان نترات و2050 طن كسب صويا).

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 46996 طنا تشمل (1836 طن خشب زان و16740 طن ذرة  و1860 طن حديد و3229 طن أنابيب و4982 طن أبلاكاش و17764 طن قمح و2328 رأس ماشية (عجول تسمين) بإجمالي وزن 585 طنا).

بينما بلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 429 حاوية مكافئة تشمل خضراوات (بطاطا وبطاطس وبقدونس وفاصوليا وكرفس وخضار مجمد مشكل) وحاصلات زراعية (برسيم وريحان وبصل وكتان) وفواكه (رمان) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والأردن وسلوفينيا وإنجلترا وسنغافورة وألمانيا وأسبانيا وكوريا الجنوبية والصين وإيطاليا.

بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 579 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1373 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 78014 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 76138 طنا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 3803 شاحنات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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