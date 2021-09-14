الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليابان تُسجل «مستوى قياسي» في وفيات بكورونا

جريدة الدستور

 أعلنت السلطات الصحية في اليابان اليوم الثلاثاء، أن عدد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19) وتوفوا في أماكن أخرى غير المستشفيات، مثل منازلهم، بلغ أعلى معدل شهري، منذ بداية تفشي الجائحة، 250 في شهر أغسطس الماضي.

وقالت هيئة الشرطة الوطنية، في بيان نشرته صحيفة "جابان تايمز" اليابانية على موقعها الالكتروني، اليوم الثلاثاء، إن أرقام أغسطس تجاوزت بكثير الرقم القياسي السابق البالغ 132، والمسجل في يناير الماضي، مشيرة إلى أن البيانات المتاحة منذ شهر مارس من العام الماضي في هذا الشأن تثبت ارتفاع العدد التراكمي إلى 817.

وفي الشهر الماضي، كانت هناك 112 حالة وفاة من هذا القبيل في طوكيو و23 في محافظة سايتاما و22 في محافظة كاناجاوا و20 في أوساكا ومن بين الـ 250، تم الكشف عن 132 حالة إيجابية للفيروس أثناء وجودهم على قيد الحياة، في حين تم الكشف عن الإصابات بين الـ 118 المتبقية بعد وفاتهم.

ووجدت الشرطة أيضًا أن 216 شخصًا ماتوا بأمراض، بما في ذلك (كوفيد-19)، بينما توفي 22 في حوادث و12 لأسباب غير معروفة واعتبروا أن الأمر ربما يكون مرتبطاً بأوامر وزارة الصحة بعدم قبول المرضى من أصحاب الأعراض الخفيفة في المستشفيات بسبب كثرة الضغط على النظام الصحي بعد ارتفاع أعداد مصابي الفيروس التاجي في الفترة الأخيرة.

وكانت أعلنت الحكومة اليابانية، أن أكثر من نصف مواطني البلاد قد تم تلقيحهم ضد فيروس كورونا المستجد بشكل كامل.

وأوضحت الحكومة - حسبما أوردت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - أن 51% ما يعادل 5 و64 مليون مواطن قد حصلوا على جرعات اللقاح كاملة.

وذكرت الشبكة أن من بين الملقحين بشكل كامل أطفال تحت الحد الأدنى للسن المحدد للحصول على اللقاح.

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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