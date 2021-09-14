الجمعة.. «الأوقاف» تفتتح مساجد جديدة

أعلنت وزارة الأوقاف، عن افتتاح 8 مساجد جديدة إحلالًا وتجديدًا، ومسجد صيانة وترميمًا، وذلك يوم الجمعة المقبلة، ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من بداية يوليو الماضي حتى الآن، 178 مسجدًا، منها 156 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و 22 مسجدًا صيانة وترميمًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد

مديرية أوقاف بني سويف

1. الحاجة نظرات – عرب مطير – بياض العرب – بندر بني سويف

2. النور – منشئة عمر – الفنت - الفشن

مديرية أوقاف الأقصر

3. العتيق – نجع محمد عامر - أصفون- إسنا

4. مجلس مدينة أرمنت – أرمنت الوابورات - أرمنت

مديرية أوقاف كفر الشيخ

5. الصنفاوي – كفر الطايفة

مديرية أوقاف أسيوط

6. الرحمن القبلي- قرية بني حسين – مركز أسيوط

7. محمد علي عبد الله – قرية العدر - مركز أسيوط

مديرية أوقاف سوهاج

8. العتيق – الحلافي – مركز البلينا

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف بني سويف

1. الرحمة – قرية سالم العبد – شنرا الفشن

وننشر الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة القادمة 17 سبتمبر 2021 تحت عنوان: "حق الوطن والمشاركة في بنائه".

وأكدت الوزارة على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية، مراعاة للظروف الراهنة.

كما أكدت على ثقتها في سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.