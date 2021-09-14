الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تحذيرات من هجوم إرهابي بأستراليا بعد تعرض المواطنين لمواد متطرفة على الإنترنت

أستراليا
أستراليا

حذرت وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية، كارين أندروز، من أن "البلاد عرضة لهجوم إرهابي قد يسفر عن خسائر بشرية كبيرة"، وفقًا لما نقلته وكالة “رويترز”.

وتابعت أندروز: أن "الإغلاق العام قد عرض المواطنين لمواد متطرفة على الإنترنت"، لافتة إلى أن "التهديد بشن هجوم قد ارتفع، لأن العديد من الأستراليين عالقون في قضاء المزيد من الوقت في المنزل حيث تمكن المتطرفون المحتملون من الوصول إلى مواد متطرفة على شبكة الإنترنت المظلمة".

وأضافت أن "هناك أفرادًا أو مجموعات تمتلك الوكالات معلومات استخباراتية موثوقة عنها ولديها النية والقدرة على شن هجوم إرهابي في أستراليا".

وكانت الشرطة الأسترالية قد أعلنت منذ أشهر أنها ألقت القبض على شاب في سيدني نشر رسائل متطرفة وكان يحتفظ بوصفات لصنع المتفجرات واتهمته بالانتماء لتنظيم "داعش".

وزيرة الشؤون الداخلية الأسترالية كارين أندروز إحباط هجوم إرهابي الإغلاق العام كورونا

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