قال الكرملين نقلًا عن الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الثلاثاء: لقد فرضت بعض الدول عقوبات على الشعب السوري يمكن تصنيفها على أنها معادية للإنسان، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وتابع الأسد: أشكر روسيا وشعبها على المساعدة الإنسانية التي يقدمها الاتحاد الروسي إلى سوريا، وأَردف: أشكر الخارجية الروسية على مواقفها والدفاع عن مبادئ الشرعية الدولية.

وأضاف الكرملين أن الأسد قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جيشي البلدين أسهما كثيرًا في حماية البشرية من شر الإرهاب الدولي.

وأضاف الأسد: نشكركم على السياسة التي قامت بها إدارتكم بهدف حظر انتشار الإرهاب، وتابع: أعمالنا السياسية سواء كانت في سوتشي أو في أستانة ساهمت أيضاً في تطبيع الحياة في سوريا، وأردف: بعض الدول لها تأثير مدمر على إمكانية إجراء العمليات السياسية بكل طريقة، مؤكدا على أن الجيشان السوري والروسي ساهما بعودة اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.

وتابع الأسد: الإرهاب الدولي لا يعرف حدودًا وينتشر مثل العدوى في جميع أنحاء العالم، الجيش السوري والروسي أسهما إسهامًا كبيرًا في قضية حماية البشرية جمعاء من الإرهاب، كما ساهما بعودة اللاجئين الذين أجبروا على مغادرة منازلهم.

يأتي ها فيما أفاد الكرملين بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، أشار بوتين خلال اللقاء إلى أن الرئيس السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

كما هنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وعلى صعيد آخر، أفاد الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأوليمبي الروسي في الكرملين، بأنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.