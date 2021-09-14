«أمن كفر الشيخ» يكشف حقيقة مطاردة رجل لسيدة فى الشارع محاولا قتلها

تمكنت مباحث قسم أول كفر الشيخ، من كشف ملابسات اختلاق واقعة محاولة قتل ربة منزل، على يد سائق، وكشفت كذب ادعائها وتم ضبطها، وأمرت النيابة العامة بحبسها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تعود التفاصيل عندما تلقى اللواء أشرف صلاح، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، يفيد بتلقي القسم إشارة من شرطة النجدة حول بلاغ أهالي بضبطهم سائق سيارة تاكسي، اتهمته سيدة بمحاولته قتلها بشارع مصنع الزيوت، وذلك من خلال استغاثتها بالمارة.

انتقلت قوة من قسم أول كفر الشيخ إلى مكان البلاغ، وجرى اقتيادهما إلى القسم، وتبين أن صاحبة البلاغ تدعى "ن.إ.ا.أ"، 38 عامًا، ربة منزل، وتقيم بقرية كفر دخميس، التابعة لمركز المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، والمشكو في حقه يدعى "ع.أ.ع.ق"، 27 عامًا، سائق، ويقيم بنفس العنوان.

وخلال أخذ أقوال كلاهما أتهمت صاحبة البلاغ السائق بمحاولته قتلها بسيارته الأجرة "تاكسي"، خلال مطاردتها بشارع مصنع الزيوت بنطاق مدينة كفر الشيخ، دون معرفة أسباب ذلك، لعدم وجود سابق معرفة بينهما، لولا تدخل المارة، عقب استغاثتها بهم، فيما تبين من أقوال المشكو في حقه السائق أن صاحبة البلاغ زوجة عمه.

وأوضح السائق في أقواله أن زوجة عمه تدعي كذبًا عليه، وتريد تلفيق تهمه له لوجود خلافات بينهما ومع أولاد عمومته بسبب الميراث، متهمًا إياها بمحاولتها خطفه، والشروع في قتله بسبب ذلك الغرض في وقت سابق، فيما انضم والد السائق لأقوال نجله متهمًا نفس السيدة بنفس الاتهامات.

وكشفت تحريات الرائد أحمد الحجار، رئيس مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، صحة ما جاء بأقوال السائق المشكو في حقه، ووالده، بأن صاحبة البلاغ زوجة عمه، ويوجد خلافات بينهما بسبب الميراث؛ وبسبب ذلك استأجرت بلطجية لمحاولة خطفه، والشروع في قتله في أحد الشوارع لولا أنه لاذ بالفرار.

حُرر بذلك المحضر رقم 8800 لسنة 2021 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، وأمر إيهاب وكيل نيابة بندر كفر الشيخ، تحت إشراف المستشار أشرف علي ربيع المحامي العام الأول لنيابة كفر الشيخ الكلية، والمستشار أحمد شفيق بركات رئيس نيابة بندر كفر الشيخ، حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بمحاولة خطف سائق والشروع في قتله مستعينة ببلطجية.

كما قررت إخلاء سبيل السائق المجني عليه لعدم ثبوت ادعاء المتهمة عليه بمحاولته قتلها، وذلك لكيدية البلاغ لسابق وجود خلافات عائلية بينهما بسبب الميراث.