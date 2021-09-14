الصين تسجل 59 إصابة جديدة بكورونا فى البر الرئيسى

قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 59 حالة اصابة جديدة محلية العدوى بـ"كوفيد-19" في مقاطعة فوجيان.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 33 حالة وافدة جديدة مصابة بـ"كوفيد-19" أيضًا، بما فيها 14 حالة في مقاطعة يوننان وثماني حالات في مقاطعة قوانجدونج وست حالات في بلدية شانجهاي وحالتان في مقاطعة سيتشوان وحالة واحدة في كل من بلدية بكين ومقاطعتي فوجيان وشاندونج.

وقالت اللجنة، إنه لم يتم تسجيل حالات جديدة يشتبه في اإصابتها بـ"كوفيد-19" أو حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض يوم الإثنين.

وتم تسجيل ما إجماليه 8678 حالة وافدة في البر الرئيسي الصيني حتى نهاية يوم الإثنين، بينها 8072 حالة خرجت من المستشفيات بعد تعافيها و606 حالات لا تزال فيها، ولم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بالمرض من بين الحالات الوافدة.

وبلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني 95340 حالة حتى يوم الإثنين، بينها 810 مرضى لا يزالون يتلقون العلاج أربع أشخاص منهم في حالة خطيرة.

وخرج ما إجماليه 89894 مريضًا من المستشفيات بعد تعافيهم في البر الرئيسي الصيني، فيما توفي 4636 شخصًا بسبب المرض.

وليس هناك حالات يشتبه في إصابتها بـ"كوفيد-19" في البر الرئيسي الصيني يوم الإثنين.

وتم تسجيل 20 حالة جديدة دون أعراض، 19 حالة منها وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. وكان ما إجماليه 401 حالة دون أعراض، منها 362 حالة وافدة، تخضع للملاحظة الطبية حتى يوم الإثنين.

وحتى نهاية يوم الإثنين، تم تسجيل 12146 حالة اصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" بينها 213 حالة وفاة في منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة و63 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الإدارية الخاصة و16093 حالة إصابة مؤكدة بينها 839 حالة وفاة في مقاطعة تايوان.

وخرج ما إجماليه 11850 مريضًا مصابًا بـ"كوفيد-19" في هونج كونج و63 في ماكاو و13742 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيها.