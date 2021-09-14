الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

دراسة: جرعة واحدة من لقاح كورونا لا تضمن النجاة حال الإصابة بالفيروس

لقاح كورونا
لقاح كورونا

كشف مسؤولون في إدارة مكافحة الأمراض في تايلاند، أن جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا لا تضمن النجاة حال الإصابة بالفيروس، إذ أن 14% من الوفيات التي سجلتها البلاد حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من اللقاح.

وتتبعت إدارة مكافحة الأمراض سجلات التطعيم لـ 13 ألفًا و637 حالة وفاة في أنحاء البلاد، ووجدت أن ألفًا و967 منهم (ما يعادل 14% من عدد الوفيات) حصلوا بالفعل على الجرعة الأولى من اللقاح، حسبما أوردت صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية.

وأوضحت الدراسة التي أجرتها الإدارة أن 107 أشخاص ممن حصلوا على جرعتين من اللقاح توفوا إثر إصابتهم بكورونا ما يعادل (0.8% من إجمالي الوفيات)، بينما توفي 8 آلاف و803 أشخاص (أي 64.6%) ممن لم يتم تطعيمهم على الإطلاق.

وأشارت الصحيفة إلى أن الدراسة غطت الفترة بين 25 يوليو الماضي حتى 9 سبتمبر الجاري، حيث سجل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فأكثر غالبية حالات الوفاة.

بحسب الصحيفة، حصل أكثر من 27 مليون شخص في أنحاء تايلاند على جرعة واحدة على الأقل من اللقاح، بينما حصل 12 مليون شخص على جرعتين.

وسجلت وزارة الصحة التايلاندية 132 حالة وفاة جديدة اليوم لتبلغ حصيلة الوفيات إثر الإصابة بالفيروس 14 ألفًا و 485 وفاة.

وكان  وزير الصحة التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، أعلن أن مليوني جرعة من لقاح فايزر ستصل إلى تايلاند في 29 سبتمبر الجاري.

وقال الوزير إنه سيتم تسليم 30 مليون جرعة من لقاح فايزر إلى تايلاند، تخصص الدفعة الأولى منها المكونة من مليوني جرعة للأطفال من عمر 12 وما فوق حتى يمكن إعادة فتح المدارس.

وأشار إلى أنه بحلول نهاية عام 2021 ، ستكون هناك إمدادات كافية لتقديم 900 ألف جرعة من لقاح فايزر يوميا لعدد أكبر من السكان، وفقا لموقع "ذا نيشن تايلاند" الإخباري التايلاندي.

 

 

مكافحة الأمراض تايلاند فيروس كورونا الجرعة الاولى سجلات التطعيم الدراسة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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