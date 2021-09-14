الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ألمانيا تسجل 6 آلاف و325 إصابة و68 وفاة بفيروس كورونا

مسحة كورونا
مسحة كورونا

أعلنت السلطات الصحية الألمانية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 آلاف و325 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و68 حالة وفاة ناجمة عنه، خلال الـ24 ساعة الماضية.


وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية أن العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة ارتفع إلى 4 ملايين و89 ألفا و476 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات المرتبطة بالمرض إلى 92 ألفا و686 حالة وفاة، بحسب ما نقلته صحيفة "فيلت" الألمانية.

وأشارت البيانات إلى أن عدد المتعافين من الإصابة حتى الآن بلغ حوالي 3 ملايين و841 ألفا و800 شخص.


ووفقًا للمعهد، انخفض معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة إلى 81,1 مقارنة بـ 81,9 أمس.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

 

إرشادات منظمة الصحة العالمية

و قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، و يجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان  و الأفراد، و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و إندونيسيا، و المكسيك، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

 

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حوار بلا أسرار

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