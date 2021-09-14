الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاصفة نيكولاس تشتدّ إلى إعصار مع اقترابها من هيوستن

العاصفة نيكولاس
العاصفة نيكولاس

أعلن المركز الوطني للأعاصير في الولايات المتّحدة في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء ، أنّ العاصفة الاستوائية نيكولاس اشتدّت في خليج المكسيك لتصير إعصاراً مع اقترابها من السواحل الأميركية، مشيراً إلى أنّ الإعصار يتّجه حالياً إلى مدينة هيوستن.


وحسبما أفادت وكالة أنباء “ فرانس برس” الإخبارية  الفرنسية ، قال المركز في نشرة عند الساعة الثالثة من فجر  اليوم الثلاثاء  و ذلك بتوقيت جرينيتش إنّ  عاصفة نيكولاس اشتدّ إلى إعصار ترافقه رياح عاتية تبلغ سرعتها 120 كلم/ساعة، و هو "يجلب أمطاراً غزيرة و رياحاً عاتية و عواصف إلى السواحل الوسطى و الشمالية لتكساس".

وتهدد العاصفة الاستوائية نيكولاس بجلب أمطار غزيرة و بعض الفيضانات المحتملة إلى ساحل الخليج الأمريكي هذا الأسبوع، بما في ذلك المناطق التي دمرها إعصار إيدا مؤخرًا.


وبحسب صحيفة "نيوزويك" البريطانية، فإنه من المتوقع أن تضرب أسوأ عاصفة حتى الآن تكساس وغرب لويزيانا - المناطق الأكثر تضررًا من إيدا - إلا أن هناك احتمالًا لسقوط أمطار غزيرة و فيضانات في أقصى الشرق مثل ميسيسيبي، وفقًا للمركز الوطني للأعاصير.


تشكل نيكولاس فوق خليج المكسيك وتمت ترقيته رسميًا إلى عاصفة محددة أمس ، و من المتوقع أن تزداد قوة مع تحركها شمالا فوق الخليج وفقا لمركز الأعاصير.


من المتوقع ايضا أن تبدأ ظروف العواصف المدارية يوم الاثنين على طول السواحل الشمالية الشرقية للمكسيك و الجنوب الشرقي لتكساس. 


ويعتقد خبراء الأرصاد أن نيكولاس سيصل إلى وسط ساحل تكساس في شكل عاصفة استوائية "قوية" الثلاثاء.


وسوف تجلب العاصفة أمطار لمعظم المناطق بحوالي 5 إلى 10 بوصات من الأمطار ، على الرغم من أن بعض الأماكن المعزولة قد تصل إلى 15 بوصة. 

وست أبها إعصار العاصفه اقتراب هيوستن عاصفة نيكولاس

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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