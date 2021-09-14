إيطاليا: الجلوس فى المطاعم سيتطلب الحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا
أعلن وزير الخدمة المدنية الإيطالي ريناتو برونيتا، إن الحصول على الشهادة الصحية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون إلزاميا لجميع العاملين في إيطاليا في نهاية المطاف.
وقال برونيتا في بيان -نقلته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية- إن "الحصول على السماح الأخضر (وهو إتاحة غير الملقحين لممارسة نشاطات معينة بعد إجراء تحليل فوري لكورونا) رائع لأنه يزيد التكاليف النفسية والمالية على الانتهازيين الذين يعارضون أخذ اللقاح، وفي المستقبل سيكون السماح صالحا ليسري في القطاعين العام والخاص".
وأضاف برونيتا أن "الشهادة الخضراء (التي تثبت حصول الشخص على اللقاح) ضرورية للقيام بالعديد من الأشياء في إيطاليا مثل السفر إلى الخارج أو في عبر القطارات، وحضور فعاليات معينة أو حتى للجلوس على طاولة داخل المطاعم".
وشدد الوزير الإيطالي على أنه يجب أن يكون لدى جميع موظفي المدارس والتعليم العالي وكذلك طلاب الجامعات الشهادة الخضراء، محذرا من أن أي شخص لا يرغب في تلقي التطعيم ولكنه يريد القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة سيضطر إلى إجراء اختبارات كورونا بانتظام للحصول على السماح الأخضر.
من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.16 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و813463.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 661995 - 41156616
الهند 442874 - 33264175
البرازيل 586851 - 20999779
المملكة المتحدة 134261 - 7256559
روسيا 374051 - 7158248
فرنسا 115517 - 6905071
تركيا 60082 - 6681615
إيران 114759 - 5318327
الأرجنتين 113403 - 5224534
كولومبيا 125647 - 4930249
- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
23 - العراق 21550 - 1954969
36 - المغرب 13546 - 904647
41 - الأردن 10557 - 808470
44 - الإمارات 2064 - 729518
46 - تونس 24086 - 681664
49 - لبنان 8248 - 613498
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.