إيطاليا: الجلوس فى المطاعم سيتطلب الحصول على الشهادة الصحية للقاح كورونا

أعلن وزير الخدمة المدنية الإيطالي ريناتو برونيتا، إن الحصول على الشهادة الصحية للقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيكون إلزاميا لجميع العاملين في إيطاليا في نهاية المطاف.

وقال برونيتا في بيان -نقلته وكالة أنباء "أنسامد" الإيطالية- إن "الحصول على السماح الأخضر (وهو إتاحة غير الملقحين لممارسة نشاطات معينة بعد إجراء تحليل فوري لكورونا) رائع لأنه يزيد التكاليف النفسية والمالية على الانتهازيين الذين يعارضون أخذ اللقاح، وفي المستقبل سيكون السماح صالحا ليسري في القطاعين العام والخاص".



وأضاف برونيتا أن "الشهادة الخضراء (التي تثبت حصول الشخص على اللقاح) ضرورية للقيام بالعديد من الأشياء في إيطاليا مثل السفر إلى الخارج أو في عبر القطارات، وحضور فعاليات معينة أو حتى للجلوس على طاولة داخل المطاعم".

وشدد الوزير الإيطالي على أنه يجب أن يكون لدى جميع موظفي المدارس والتعليم العالي وكذلك طلاب الجامعات الشهادة الخضراء، محذرا من أن أي شخص لا يرغب في تلقي التطعيم ولكنه يريد القيام بمجموعة واسعة من الأنشطة سيضطر إلى إجراء اختبارات كورونا بانتظام للحصول على السماح الأخضر.

من جانبه أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 225.16 ‬مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أربعة ملايين و813463.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.



وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 661995 - 41156616

الهند 442874 - 33264175

البرازيل 586851 - 20999779

المملكة المتحدة 134261 - 7256559

روسيا 374051 - 7158248

فرنسا 115517 - 6905071

تركيا 60082 - 6681615

إيران 114759 - 5318327

الأرجنتين 113403 - 5224534

كولومبيا 125647 - 4930249



- وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

23 - العراق 21550 - 1954969

36 - المغرب 13546 - 904647

41 - الأردن 10557 - 808470

44 - الإمارات 2064 - 729518

46 - تونس 24086 - 681664

49 - لبنان 8248 - 613498

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.