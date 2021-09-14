الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين يستقبل الأسد بالكرملين فى زيارة غير معلنة

بوتين
بوتين

أفاد الكرملين  بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماعا مع نظيره السوري بشار الأسد الذي وصل إلى العاصمة الروسية في زيارة غير معلنة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أشار بوتين خلال اللقاء إلى أن الرئيس السوري يفعل الكثير لإقامة حوار مع المعارضين السياسيين.

كما هنأ بوتين الأسد بالنتائج الجيدة للانتخابات الرئاسية، وقال إن هذه النتائج "تؤكد أن السوريين يثقون بك، وعلى الرغم من كل الصعوبات والمآسي التي شهدتها السنوات السابقة، فإنهم يعولون عليك في عملية العودة إلى الحياة الطبيعية.

وعلى صعيد آخر، أفاد الرئيس فلاديمير بوتين، في اجتماع مع أعضاء الفريق البارأوليمبي الروسي في الكرملين، بأنه لا يستبعد احتمال دخوله في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع روسيا اليوم، أضاف الرئيس بوتين: نحن للأسف أيضًا معرضون لذلك الآن.

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الصحية في روسيا اليوم الإثنين عن تسجيل 719 حالة وفاة و18178 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن غرفة العمليات الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا في البلاد ارتفع إلى سبعة ملايين و158248 إصابة.

كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 193468.

وسجلت البلاد 12469 حالة تعافٍ جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى ستة ملايين و402126.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و روسيا، و تركيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و إسبانيا، و ألمانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

بوتين كرم الكرملين فلاديمير بوتين يستقبل الاسد فلاديمير

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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