المحكمة الخاصة باغتيال الحريرى تحدد موعد الجلسة القادمة

أعلنت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أنها جمعت التمويل الكافي لنظر إجراءات الطعن في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، التي من المقرر أن تبدأ اعتبارا من 4 أكتوبر القادم.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، نقلت وسائل إعلام لبنانية عن تعميم أصدرته المحكمة أن "غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي من 4 إلى 8 أكتوبر القادم".

وأشارت المحكمة إلى أنه "نظرا إلى جائحة كوفيد-19 وتماشيا مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام".

وكانت المحكمة أعلنت قبل أشهر إن تمويلها يكاد ينفد، وأشارت إلى أنها قد تضطر للإغلاق.

وتأسست المحكم في 2007 للتحقيق في اغتيال الحريري، وهو الحدث الذي حاز اهتماما دوليا منذ لحظة وقوعه في 14 فبراير عام 2005.

و علي صعيد آخر ، ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا ، في لبنان إلى 613982 بعد تسجيل 484 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى8202 بعد تسجيل 10 حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 484 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 482 من بين المقيمين و2 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى613982 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

و أضافت الوزارة أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى8202 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان.