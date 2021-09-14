السجن 20 عاما لأمريكى مؤيد لـ«داعش» كان يخطط لهجوم إرهابى

أصدرت محكمة أمريكية حكما بالسجن 20 عاما على الأمريكي ديمون جوزيف بتهمة "محاولة تقديم الدعم المادي لتنظيم "داعش"، والتخطيط لارتكاب عمل إرهابي بدوافع الكراهية.

وأشارت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، إلى أن جوزيف البالغ 23 عاما، وكان ينشر مواد مؤيدة لتنظيم "داعش" الإرهابي على الإنترنت، خطط لشن هجوم على الكنيس اليهودي في مدينة توليدو بولاية أوهايو عام 2018.

وأشار البيان إلى أن الكشف عن مخططاته تم من خلال اتصالاته بعملاء لمكتب التحقيقات الفدرالي، عاملين تحت الغطاء، وتم اعتقاله بعد أن اشترى أسلحة لتنفيذ الهجوم.

وفي مايو 2021 أقر المتهم بجرمه أمام المحكمة.

وعلى صعيد آخر، يخطط ما يزيد على 100 رئيس دولة وحكومة لحضور الاجتماع السنوي للجمعية العامة للأمم المتحدة لقادة العالم شخصيا الأسبوع المقبل.

وبين الحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن والعاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيسا البرازيل وفنزويلا، وفق أحدث قائمة للمتحدثين.

كما أنه من المقرر أن يتوجه رؤساء وزراء اليابان والهند والمملكة المتحدة إلى مقر الأمم المتحدة لإلقاء كلمات بلادهم أمام الجمعية المؤلفة من 193 عضوا، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت.

ومن المقرر أن يتحدث 23 وزيرا حضوريا أيضا وفقا للقائمة التي كشفت عنها وكالة "أسوشيتد برس".

وفي ظل جائحة كوفيد-19 المستمرة، قرر أعضاء الأمم المتحدة جعل تجمع هذا العام هجينا، ما يتيح للدول إمكانية إرسال القادة إلى نيويورك شخصيا أو الإدلاء بكلمات مسجلة مسبقا ليتم عرضها في قاعة الاجتماع مثلما فعلت جميع البلدان تقريبا العام الماضي.

واشتكى العديد من الدبلوماسيين والقادة علنا من أن الاجتماعات الافتراضية لا يمكن أن تحل محل الحضور الشخصي أو اللقاءات الجماعية لمواجهة التحديات والأزمات الإقليمية والعالمية.