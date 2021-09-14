الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

الولايات المتحدة.. إدانة مواطن روسى بالزواج الصورى للحصول على الجنسية

الجنسية الأمريكية
الجنسية الأمريكية

أدانت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مواطنًا روسيًا وطليقته الموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية بإبرام زواج صوري لحصول الطليق على الجنسية الأمريكية.

وقضت هيئة المحلفين بأن المواطن الروسي أندريه كالوجين، والموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية لاورا جالاهر خدعا هيئات الهجرة الأمريكية لحصول كالوجين على الجنسية الأمريكية.

وحسب بيان عن وزارة العدل الأمريكية، فإن كالوجين كان في الولايات المتحدة بتأشيرة دخول طلابية، وقبل انقضاء فترة سريانها تزوج من جالاهر عام 2015، وقدم الوثائق للحصول على حق الإقامة الـ"جرين كارد".

وفي 2016 انتقل الزوجان من كاليفورنيا إلى فرجينيا حيث انفصلا، لكن المواطن الروسي مضى بإجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن جالاهر المحامية، والتي عملت في الخارجية الأمريكية، ساعدت المواطن الروسي في الحصول على جواز سفر أمريكي.

وأكمل الزوجان عملية الطلاق بعد حصول المواطن الروسي على كل الوثائق.

واتهمتهما السلطات الأمريكية بتقديم معلومات كاذبة عن زواجهما للحصول على الجنسية.

وقد يواجه الاثنان عقوبة سجن أقصاها 10 سنوات، إضافة إلى حرمان الروسي من الجنسية الأمريكية، ومن المتوقع النطق بالحكم في 4 فبراير المقبل.

الولايات المتحدة روسي الجنس للحصول زواج لولايات المتحدة الجنسي ولايات الولايات المتحدة الولايات المتحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

الداخلية: سفاح النساء ببورسعيد مختل نفسياً وله معلومات جنائية

«اكتئاب الشغل».. ماذا تعرف عن أشهر الأمراض النفسية بين الموظفين؟

الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى