الولايات المتحدة.. إدانة مواطن روسى بالزواج الصورى للحصول على الجنسية

أدانت محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية مواطنًا روسيًا وطليقته الموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية بإبرام زواج صوري لحصول الطليق على الجنسية الأمريكية.

وقضت هيئة المحلفين بأن المواطن الروسي أندريه كالوجين، والموظفة السابقة في الخارجية الأمريكية لاورا جالاهر خدعا هيئات الهجرة الأمريكية لحصول كالوجين على الجنسية الأمريكية.

وحسب بيان عن وزارة العدل الأمريكية، فإن كالوجين كان في الولايات المتحدة بتأشيرة دخول طلابية، وقبل انقضاء فترة سريانها تزوج من جالاهر عام 2015، وقدم الوثائق للحصول على حق الإقامة الـ"جرين كارد".

وفي 2016 انتقل الزوجان من كاليفورنيا إلى فرجينيا حيث انفصلا، لكن المواطن الروسي مضى بإجراءات الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأشار البيان إلى أن جالاهر المحامية، والتي عملت في الخارجية الأمريكية، ساعدت المواطن الروسي في الحصول على جواز سفر أمريكي.

وأكمل الزوجان عملية الطلاق بعد حصول المواطن الروسي على كل الوثائق.

واتهمتهما السلطات الأمريكية بتقديم معلومات كاذبة عن زواجهما للحصول على الجنسية.

وقد يواجه الاثنان عقوبة سجن أقصاها 10 سنوات، إضافة إلى حرمان الروسي من الجنسية الأمريكية، ومن المتوقع النطق بالحكم في 4 فبراير المقبل.