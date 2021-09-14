الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط محل يدار على هيئة صيدلية دون تراخيص داخله 120 ألف قرص بالبحيرة

ضبط محل دون تراخيص
ضبط محل دون تراخيص

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف الحملات الدورية للتفتيش على المؤسسات الصيدلية المرخصة، لضبط سوق الدواء والتأكد من عدم وجود أي أدوية مغشوشة أو مهربة، والغلق الإداري للمؤسسات المخالفة.

 

وقامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالديوان العام بالتنسيق مع التفتيش الصيدلي وجهاز حماية المستهلك بالبحيرة وإدارة تموين كوم حمادة والوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة بحملات مكبرة بنطاق المركز أسفرت عن ضبط محل يدار على هيئة صيدلية دون ترخيص وداخله ٢٣٥٠ عبوة دوائية بواقع ١٢٠ ألف قرص وزجاجة وكريم "مستحضرات تجميل صيدلية" ومنها منتهية الصلاحية، وأدوية تأمين صحي غير مصرح ببيعها وجاري عملية الحصر وإعداد تقرير فني من قبل التفتيش الصيدلي لتحريز المضبوطات وتحرير المحضر للعرض على النيابة العامة.

 

شارك في الحملة جهاز حماية المستهلك والتموين والتفتيش الصيدلي والرقابة والمتابعة بالمحافظة وبالوحدة المحلية بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

 

كما أسفرت حملة تموينية مكبرة للرقابة على المحلات التجارية عن ضبط 95 عبوة كانز ومقرمشات وبيتزا منتهية الصلاحية، و⁩ 68 كجم كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و⁩9 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الادمي، وتحرير 5 محاضر عدم إعلان عن أسعار السلع والمنتجات،⁩ تحرير 3 محاضر لحوم غير مغطاه، وتحرير 6 محاضر لحوم بكمية تقدر حوالي 60 كيلو غير صالحة للاستهلاك الآدمي وضبط 21 أسطوانة أكسجين دون فواتير داخل محل تعبئة أكسجين دون ترخيص وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المواطنين المخالفين.

- 5 79 مليون إجمالي الحالات في فرنسا حماية المستهلك متابعة محافظ البحيرة منتهية الصلاحية مستحضرات صيدلى

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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