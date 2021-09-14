العراق.. استهداف موكب نائب سابق فى ديالى بعبوة ناسفة

أفادت قناة "السومرية" العراقية باستهداف موكب أحد النواب السابقين بعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين.

وقال مصدر أمني للقناة إن “عبوة ناسفة استهدفت موكبا تابعا للنائب السابق محمد الدايني في منطقة كنعان”.

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3554 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و6789 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و950 ألفا و765 حالة، و الوفيات إلى 21 ألفا و496 حالة، و الشفاء إلى مليون و822 ألفا و 166 حالة بنسبة 93.4%.

و أشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 63 ألفا و827 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 64 ألفا و 600 شخص.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.