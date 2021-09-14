الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق.. استهداف موكب نائب سابق فى ديالى بعبوة ناسفة

العراق
العراق

أفادت قناة "السومرية" العراقية باستهداف موكب أحد النواب السابقين بعبوة ناسفة في محافظة ديالى شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة شخصين.

 

وقال مصدر أمني للقناة إن “عبوة ناسفة استهدفت موكبا تابعا للنائب السابق محمد الدايني في منطقة كنعان”.

وأضاف أن "الانفجار أسفر عن إصابة شخصين وتضرر سيارة".

 

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة والبيئة العراقية 3554 إصابة جديدة و51 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، و6789 حالة شفاء من الإصابة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

 

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع"، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى مليون و950 ألفا و765  حالة، و الوفيات إلى 21 ألفا و496  حالة، و الشفاء إلى مليون و822  ألفا و 166 حالة بنسبة 93.4%.

 

و أشارت إلى أن الأشخاص الذين تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بلغ عددهم 63 ألفا و827 شخصا، ليصل الإجمالي إلى 4 ملايين و 64 ألفا و 600 شخص.

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

 

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية و حالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا،  وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

العراق عبوة ناسفة نائب سابق ديالي استهداف ناسفة سابق موكب نائب هداف عبوة

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

الأكثر قراءة

«الداخلية» تحبط «نصباية» بـ100 مليون جنيه فى 6 أكتوبر

الداخلية: سفاح النساء ببورسعيد مختل نفسياً وله معلومات جنائية

«اكتئاب الشغل».. ماذا تعرف عن أشهر الأمراض النفسية بين الموظفين؟

الصحة: 491 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و14 حالة وفاة

إحالة فتاة الفستان بجامعة طنطا للتحقيق.. والمراقبتان: «شهرت بينا»

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

المصريون فى القرن الـ19: الأكل «بالإيد».. والقهوة «محرمة»

ماجد حبته

الاقتصاد مقابل الأمن؟!

القس. رفعت فكرى

الرئيس وحرية الاعتقاد

حسين دعسة

اختراق روسى لوسائل الإعلام الأوروبى من أجل «التضليل»

يسرى عبيد

شعب الجبارين.. وفضيحة إسرائيل فى «جلبوع»

ماجد حبته

ثم ظهر الظواهرى!

د.أحمد الخميسى

الخيال والحرية

د. منى حلمى

سيد درويش البحر.. أسرار وعنفوان وطزاجة وخلود

صور

عزاء «شهبندر التجار» محمود العربي في مصنعه بقليوب

دير جيست

«الذهب الأبيض».. موسم جني القطن

محطة تل أبيب

المزيد

نصائح إلى نفتالى.. ماذا قالت صحف إسرائيل حول لقاء الرئيس السيسى مع بينيت؟

مصر تلعب دورًا مهمًا.. بينيت يشكر الرئيس السيسى على جهوده من أجل السلام

هآرتس: لقاء الرئيس السيسى «حدث مهم» لرئيس الوزراء الإسرائيلى