ميركل: إدماج غرب البلقان يخدم المصلحة الجيوستراتيجية لمواجهة نفوذ القوى الأخرى

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن إدماج غرب البلقان يأتي في المصلحة الجيوستراتيجية المطلقة للاتحاد الأوروبي في مواجهة نفوذ القوى الأخرى في هذه المنطقة من أوروبا.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية، أضافت من بلجراد خلال الزيارة التي تقوم بها إلى صربيا وألبانيا: "نحن أعضاء الاتحاد الأوروبي، يجب أن نضع في اعتبارنا دائما أن هناك مصلحة جيواستراتيجية مطلقة بالنسبة لنا لقبول هذه الدول حقا في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت بعد اجتماع مع الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش: "يمكننا أن نرى أن هناك تراجعا في حين أنه يوجد تأثير العديد من مناطق العالم الأخرى في البلقان".

وقالت: "يجب أن نتذكر باستمرار الأهمية الجيوستراتيجية لتقريب هذه البلدان من الاتحاد الأوروبي".

تجدر الإشارة إلى أن المستشارة الألمانية ستزور يوم 16 سبتمبر باريس لمناقشة ملفات مختلفة خاصة، حيث ستترأس فرنسا الاتحاد الأوروبي الدورة المقبلة.

وعلي صعيد آخر، ناشدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل المواطنات والمواطنين في بلادها الاستفادة من العروض المقدمة لتلقي لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك في مستهل أسبوع حملة التطعيم على مستوى ألمانيا.

وقالت ميركل قبل بدء الحملة المنتظرة : "لم يكن الحصول على تطعيم أسهل من قبل، لم يسر الأمر على نحو أسرع من قبل".

وأضافت المستشارة الألمانية أن عروض تلقي اللقاح ستكون متوافرة مثلا لدى قوات الإطفاء المتطوعة للعمل في هذا الأمر وفي الترام وعلى أطراف ملاعب كرة قدم وفي مساجد.

وتابعت أنه يمكن لأي شخص تلقي اللقاح مجانا دون تحديد موعد مسبق، وقالت: "لذا أرجوكم: احموا أنفسكم والآخرين! وتلقوا اللقاح!".

يشار إلى أن أسبوع حملة التطعيم في ألمانيا يستمر حتى 19 سبتمبر الجاري.

وحذرت ميركل في فيديو تم نشره اليوم الأحد، من أن أعداد حالات الإصابة الجديدة بالفيروس تزداد مجددا، لافتة إلى أن أغلب المرضى الذين يتم علاجهم في المستشفى أو وحدات الرعاية المركزة لم يتلقوا اللقاح.