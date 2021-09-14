الداخلية: سفاح النساء ببورسعيد مختل نفسياً وله معلومات جنائية

أعلنت وزارة الداخلية، أنه عقب قيام أحد الأشخاص بنشر موضوع على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى فيس بوك بشأن قيام شخص مهتز نفسياً بالتعدى علي شقيقته على حال سيرها بأحد الشوارع بمحافظة بورسعيد، تم تشكيل فريق بحث جنائي للوقوف علي ملابسات الحادث .

وأوضحت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية، أنه بالفحص تبين أنه حال سير شقيقة الشخص المشار إليه بأحد الشوارع بمحافظة بورسعيد تعدى عليها أحد الأشخاص غير معلوم لها بالضرب بعصا نتج عنه إصابتها بكدمة بالرأس .



وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط الشخص المتعدى على المذكورة وتبين أنه أحد الأشخاص "مهتز نفسياً " له معلومات جنائية.

وكان موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك قد شهد إستغاثات من عدد من سيدات بورسعيد ، بعد تعرض سيدة لضرب مبرح بـ شومة من الخشب ، في حي الشرق بنطاق المحافظة، من شخص اطلقوا عليه سفاح النساء.