قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، إن المغرب يدعو إلى سياسة أفريقية مشتركة لرعاية المغتربين.



وقال بوريطة - خلال الاجتماع الافتراضي الثاني للجنة العليا لعشرية الجذور الأفريقية والمغتربين الأفارقة، التي تقودها دولة توجو - إن المغرب يدعو إلى سياسة أفريقية مشتركة منسقة لرعاية المغتربين.



وأضاف بوريطة، أن سياسة المغرب تنطلق من رؤية الملك محمد السادس التي تهدف من جهة، إلى تقوية الروابط القائمة بين مغاربة العالم ووطنهم الأم، ومن جهة أخرى، إلى إشراكهم بفعالية في تنمية بلدهم، وأنه لا يمكن اختزال أفراد الجالية في التحويلات المالية بل إنهم شركاء في التنمية.



وأشار بوريطة بأن المغرب دعا إلى اعتماد نهج متكامل وشامل لميثاق اقتصادي واجتماعي مفيد للجميع ، مؤكدا أن "هذا النهج مكنه من أخذ مكانه كهمزة وصل ووجهة للمهاجرين الأفارقة الذين يختارون المغرب، لاحترامها لتكافؤ الفرص وتعزيزها لمناخ جاذب لممارسة الأعمال".



وأكد بوريطة أن المغرب ينضم لتوجو، فى دعم المغتربين الأفارقة وفق مسعى للتنمية المشتركة والنمو المتقاسم، وذلك للنهوض بهذه المبادرة الرائدة لجعل 2021 - 2031 عشرية للجذور الإفريقية والمغتربين الأفارقة. .



وقال بوريطة، إن أفريقيا تشهد تأخرا كبيرا في مجال دعم مغتربيها، موضحا أنه "إذا لم تكن هناك رغبة في إشراك المغتربين الأفارقة في تنمية القارة، فإن هذه الأخيرة لن تستفيد من هذا المؤهل الثمين".

وعلى صعيد آخر، سجلت وزارة الصحة المغربية، 3113 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 902 ألف و694 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأنه قد تم أيضًا تسجيل 52 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليصل العدد الإجمالي للوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 13 ألفًا و488 حالة وفاة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة أيضًا دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.