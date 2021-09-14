«عاوز أتكلم معاكم شوية».. السيسى يتبادل الحديث مع المواطنين بالرويسات (فيديو)

حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال جولته التفقدية، مساء أمس الإثنين، بمنطقة مساكن الرويسات بشرم الشيخ، على تبادل التحية والحديث مع المواطنين والاستماع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

وقال الرئيس السيسى للمواطنين: "السلام عليكم.. كل سنة وأنتم طيبين، طمنونى عاوزين ايه؟ عاوز أسمع منكم.. عاوز أتكلم معاكم شوية".

وقال مواطن للرئيس: "أنا بالنسبة لى مؤهل دبلوم 1984 حضرتك لا لى وظيفة ولا معاش ولا أى حاجة، فى السن ده سايب القاهرة وجاى بشتغل هنا ونفسى فى أى حاجة، عندى 3 بنات واحدة اتجوزت ومجهزتش الباقيين، ونفسى حاجة أعيش عليها باقى عمرى، ربنا يخليك لمصر يا رب، أنا قاعد فى منشية ناصر، والمشروع اللى انت عملته الأسمرات مكنش لى نصيب أخد حاجة حضرتك، أنت جزاك الله كل خير عن مصر".

وقال مواطن آخر: "أنا عاوز سلامتك بالدنيا لمصر يا ريس، مش عاوز حاجة لنفسى"، بينما قال الرئيس السيسى: "أنا جاى هنا عشان أتطمن على البلد".

من جانبه قال أحد المواطنين: "انا واحد لسه فى بداية حياتى معايا شوية خردة وباجى على البوابة وبيرجعونى، معايا حديد أو مرتبة بايظة وحاجات بنصلحها وكله بياكل عيش"، وتساءل الرئيس السيسى: "فيه سوق ليكم هنا؟"، وقاطعه المواطن قائلا: "اللى عاوز سرير فردانى أو دولاب فردانى احنا بنصنع من الخردة وبنبيع".

وقال آخر:"أنا نجار من الإسكندرية"، وسأله الرئيس السيسي: "بتشتغل كويس ؟"، ورد قائلا: "الحمد لله.. بكسب كويس، عشان الإسكندرية وضع وهنا وضع"، وقال الرئيس السيسي: "انت مش عاوز حاجة"، ورد قائلا: "عاوز بس الدكاترة يشوفولى رجلى، مبسوطين أوى إننا شوفناك"، واستدرك الرئيس السيسي: "انتو أهلى وناسى"، وردت طفلة قائلة:"أنا هنا.. عاوزة سلامتك".

والتقى الرئيس السيسى عددا من الأطفال وسألهم عن أسمائهم :"اسمك ايه؟"، رد طفل: "أنا آدم"، وآخر: "أنا عبدالرحمن"، الرئيس السيسى: "فى سنة كام"، رد طفل قائلا: "تانية"، وطفلة: "أنا داخلة أولى"، الرئيس السيسي:"بتذاكرى كويس؟"، كما سألهم الرئيس السيسي: "بتلعبوا رياضة ولا لا؟".. ردوا قائلين :"أه"، كما سأل الرئيس السيسي: “المدرسة كويسة؟”، ردوا قائلين :"أه"، وسألهم: "انتو إخوات كلكم، ردوا قائلين: "أصحاب بس"، وسأل طفلا: "اسمك ايه: عدى، اسم جميل يا عدى.

وسأله أحد الأطفال: "عمو انت بتيجى تلف على البيوت كلها، الرئيس السيسى: "والله نفسى ألف على البيوت كلها"، وألقى الرئيس السلام على طفلة: "ازيك انتى فى سنة كام يا جميلة، عاوزة حاجة يا حلوة؟

وتابع أحد المواطنين قائلا: "عاوز أعيش فى كرامة زى ما حضرتك بتقول كرامة، عاوز أعيش بكرامة بقية عمرى ربنا يحفظك لمصر"، وقال مواطن آخر: "حتة أرض بتاعتى من 2012 بانى فيها أوضة فى العشوائيات، معايا 3 أولاد، معلش"، رد الرئيس السيسي: "معلش ليه؟.. أنا موجود هنا عشان أخدم يابني"، وهتف المواطنون: "تحيا مصر تحيا مصر".

وواصل أحد المواطنين: "بقالى 22 سنة هنا طالب شقة بس.. ربنا يباركلك يا ريس"، والرئيس السيسى :"حاضر".

وتابع الرئيس السيسى لطفلة:"خدتى عيدية ولا مأخدتيش؟، فين العيدية بتاعة البنت دى والبنت دي؟"، الرئيس السيسى: "كل سنة وأنت طيبين أنتوا سكنين هنا".

بينما التقى الرئيس عددا آخر من الموطنين، وقال أحدهم: "ساكنين هنا منذ سنة ونصف.. المياه كويسة يا فندم، فيه مشكلة سيادتك فى التليفونات الأرضى وفيه عيالنا فى المدارس"، الرئيس السيسى: "هل أنت من هنا ؟"، المواطن: "لا أنا من سوهاج وساكن بقالى 15 سنة"، الرئيس السيسي: "وهل ده أبنك؟"، المواطن : "نعم"، الرئيس السيسى: "لسه مروحتش المدرسة"، المواطن: "لسة عنده 3 سنوات".

وسأل الرئيس السيسى المواطنين: "مش عايزين حاجة.. ممكن نندى الأولاد العديات بتاعتهم"، ورد أحدهم: " يا ريس كل سنة وأنت طيب احنا كنا ساكنين فى العشوائيات يا ريس وأول ما حضرتك جيت سكنونا فى العماير يا ريس"، الرئيس السيسى: "السلام عليكم".