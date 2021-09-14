الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

زيارة الرئيس للرويسات.. السيسى يوجه بإعطاء «العيدية» للأطفال الصغار

السيسى يعطي العيدية
السيسى يعطي العيدية لأطفال الرويسات

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، جولة تفقدية بمنطقة مساكن الرويسات في مدينة شرم الشيخ، ووقف لتبادل التحية والحديث مع المواطنين، والاستماع إلى مطالبهم واحتياجاتهم، وخلال التفقد.

وتحدث مع عدد من المواطنين مع الرئيس إذ قال لأحد المواطنين: «ساكن هنا من امتى؟ وهل فيه مشاكل في المياه؟»، فكان رد المواطن، بأنه يسكن في المنطقة منذ عام ونصف، وليس هناك مشكلة في المياه، لكن هناك أزمة في التليفونات الأرضية.
وأضاف «المواطن» أن أطفاله في مدارس شرم الشيخ، رغم كونه من سوهاج، لكنه يعيش في شرم الشيخ منذ فترة طويلة، مشيدًا بمشروعات السيسي: «احنا كنا قاعدين في العشوائيات، ومن ساعة حضرتك ما مسكت البلد، وهما نقلونا هنا في العمارات الجديدة»، فيما وجه الرئيس بإعطاء بعض النقود للأطفال الصغار، «أدولهم عيدية».

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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