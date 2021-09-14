تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، المشروعات الإستثمارية الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بمعارض ومنافذ بيع التمور وإنشاء ساحة انتظار سيارات أمامها، كما تفقد مشروع ثلاجات حفظ التمور والخضروات والفاكهة بطاقة استيعابية تتراوح من ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن، موجهاََ بتوفير أنظمة السلامة والأمان ومخارج للطوارئ.

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

من ناحية أخرى ، تابع الزملوط أعمال تصميم الجداريات الفنية بما يتلائم مع الطراز البيئي الواحاتي لتجميل وتطوير مدخل المدينة، مؤكداََ علي الإنتهاء منها قبل إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.