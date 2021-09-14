الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

محافظ الوادى الجديد
محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مساء أمس، المشروعات الإستثمارية الجاري تنفيذها شمال مدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز.

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محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة 

ووجه المحافظ بسرعة الإنتهاء من أعمال الإنشاءات بمعارض ومنافذ بيع التمور وإنشاء ساحة انتظار سيارات أمامها، كما تفقد مشروع ثلاجات حفظ التمور والخضروات والفاكهة بطاقة استيعابية تتراوح من ٢٢٠٠ إلى ٢٥٠٠ طن، موجهاََ بتوفير أنظمة السلامة والأمان ومخارج للطوارئ.

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محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة 

من ناحية أخرى ، تابع الزملوط أعمال تصميم الجداريات الفنية بما يتلائم مع الطراز البيئي الواحاتي لتجميل وتطوير مدخل المدينة، مؤكداََ علي الإنتهاء منها قبل إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

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محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة 

 

محافظ الوادي الجديد المشروعات الاستثمارية سرعة الإنتهاء الإنشاءات معارض ومنافذ بيع التمور ساحة انتظار ثلاجات حفظ التمور الطراز البيئي الواحاتي

رئيس التحرير

وائل لطفي

حوار بلا أسرار

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محافظ الوادى الجديد يتفقد المشروعات الإستثمارية شمال الخارجة

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