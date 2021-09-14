تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الثلاثاء 14-9-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، نهارا، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلا طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتتهيأ فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الغربية (السلوم - مطروح) تمتد بعد فترة الظهيرة إلى الإسكندرية، وشمال الدلتا (البحيرة - كفرالشيخ) على فترات متقطعة (40% تقريبا)، فيما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر:



العظمى الصغرى



القاهرة 34 24

الإسكندرية 30 24

وادي النطرون 33 24

طنطا 34 24

شبين الكوم 34 24

دمنهور 33 23

بلطيم 30 23

مطروح 29 22

السلوم 29 23

سيوة 32 23

بورسعيد 30 24

دمياط 30 25

الزقازيق 34 24

المنصورة 33 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 23

العريش 31 23

رفح 31 22

رأس سدر 34 22

نخل 34 16

نويبع 35 25

طابا 34 23

كاترين 29 18

الطور 35 26

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 35 24

بني سويف 36 23

المنيا 37 24

أسيوط 37 23

سوهاج 38 24

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 26

إدفو 41 26

أبوسمبل 41 25

الوادي الجديد 40 26

شلاتين 39 27

أبو رماد 37 27

حلايب 34 28

رأس حدربة 34 27

