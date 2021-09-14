السعودية: السجن لـ24 متهمًا بـ«غسيل الأموال» بقيمة 17 مليار ريال

أصدرت محكمة الاستئناف في العاصمة السعودية الرياض حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً ما بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال سعودي، ومعاقبتهم بالسجن لمدد تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نسب إليهم.



وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن المحكمة حكمت بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين بعد انتهاء مدة عقوبتهم، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة والتي تقدر بمليارات الريالات.



وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.



كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 75 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليرتفع إجمالي الإصابات المسجلة في المملكة منذ بدء انتشار الوباء إلى 546 ألفًا و67 حالة.

وذكرت الوزارة- في بيان أوردته قناة "الإخبارية" السعودية- أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس؛ بإجمالي وفيات 8 آلاف و628 حالة وفاة، فيما تم تسجيل 66 حالة تعاف جديدة من الفيروس؛ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 535 ألفًا و144 حالة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.