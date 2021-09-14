مستشار الرئيس للشئون الصحية: لقاح كورونا متاح وآمن للحوامل والمرضعات

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية أن الحوامل والمرضعات أصبح تطعيمهم بلقاح كورونا متاحا وآمنا وبدون أي أثار جانبية.



وقال الدكتور تاج الدين، خلال اتصال هاتفي لقناة " دي إم سي" الفضائية إنه :"بالنسبة للفئات من سن عامين إلى 12 عاما، فعليهم ارتداء الكمامات مع اتخاذ الإجراءات الوقائية، ومن عمر الـ12 إلى الـ18 فأغلب الدول تطعمهم من سن الـ15 إلى 18، كما أن مصر قامت بدراسات معمقة لتطعيم تلك الفئات".

وأشار إلى إدارة مصر لأزمة جائحة فيروس كورونا بأسلوب علمي واحترافي من خلال الدعم السياسي لإدارة الأزمة والسعي للحصول على اللقاحات المضادة لكورونا من مصادر متعددة بجانب التصنيع المحلي للقاح كورونا.



وأوضح الدكتور تاج الدين أن أعراض هذا الفيروس تتشابه بصورة كبيرة مع أعراض الإنفلونزا الموسمية من ارتفاع في درجات الحرارة والتهاب الحلق والرشح والعطس والسعال وتكسير في الجسم.



وأضاف أن أي حالة مصابة بهذه الأعراض يتم الاشتباه في إصابتها بكورونا لحمايتها وحماية من حولها في ظل قدرة فيروس كورونا على العدوى من خلال التنفس أو السعال أو الملامسة، مشيرا إلى عدم وجود أي تعارض بين اللقاح المضاد للإنفلونزا الموسمية ولقاحات فيروس كورونا.



وأكمل الدكتور تاج الدين أن هناك إمكانية الحصول على اللقاحين في نفس اليوم بشرط أخذ كل لقاح في ذراع مختلف، مؤكدا أن تحور فيروس كورونا أمر طبيعي وإنه حتى هذه اللحظة لم يحدث أي تغيير جذري واضح في الأعراض والمظاهر الإكلينيكية لكورونا نتيجة التحورات.



وكشف الدكتور مستشار الرئيس للشئون الصحية عن تأثير الجمع بين لقاحين لفيروس كورونا، قائلا "لا يوجد ما يمنع الجمع بين أكثر من لقاح لفيروس كورونا وذلك في ضوء اعتماد بعض الدول لقاحات معينة للسفر إليها"، مضيفا أن الجمع بين أكثر من لقاح لا ينتج عنه أي آثار جانبية أو مشاكل صحية.