الاتحاد الأوروبى يوافق على إرسال فريق لمتابعة الانتخابات العراقية

أعلن الاتحاد الأوروبى، أنه سيرسل فريقًا لمراقبة الانتخابات العراقية المبكرة المقرر إجراؤها في العاشر من شهر أكتوبر المقبل.



وذكر الاتحاد الأوروبي ـ في بيان أوردته قناة (العراقية) الإخبارية ـ أن "ذلك جاء استجابة للدعوة التي وجهتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إلى الاتحاد الأوروبي لإرسال فريق لمراقبة الانتخابات التشريعية العراقية التي ستجرى في العاشر من شهر أكتوبر المقبل".



ولم يتبق على الانتخابات المبكرة في العراق إلا أيام معدودات، وفقًا للموعد الذي حدده رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي الذي قرر أن يكون يوم الاقتراع في العاشر من الشهر المقبل.

على صعيد آخر، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان نقلته صحيفة "جارديان" البريطانية- أن العراق استقبل 100 ألف و800 جرعة من لقاح "أسترازينيكا"، وهي أول دفعة من 15 مليون جرعة تعهدت إيطاليا بالتبرع بها إلى مبادرة "كوفاكس".



جدير بالذكر أن أكثر من 4 ملايين شخص في العراق تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما يعادل نحو 10% من سكان البلاد، حسب الصحيفة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد، ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة ووهان الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

وتصدرت الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.