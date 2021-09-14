تقرير ألمانى: مخاوف أممية من انتقال الحرب فى تيجراى إلى القرن الأفريقى

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أمس الإثنين إنها تخشى أن ينتشر الصراع في منطقة تيجراي بإثيوبيا إلى القرن الأفريقي، وفقا لما نقلته شبكة دويتش فيليه الألمانية.

وقالت ميشيل باتشيليت أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مناقشة حول أزمة تيجراي والأوضاع الانسانية هناك: إن الصراع امتد في الأشهر الأخيرة إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين، و "يهدد بالانتشار إلى القرن الأفريقي بأكمله".

ودعا المفوض السامي للأمم المتحدة "جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال العدائية على الفور، دون شروط مسبقة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار".

وكان شمال إثيوبيا مسرحًا لقتال عنيف منذ نوفمبر، عندما أرسل النظام الإثيوبي الجيش إلى تيجراي للإطاحة بالسلطات الإقليمية للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.

"تقارير خطيرة عن الانتهاكات"

وقالت باتشيليت: في تيجراي تقارير متعددة وخطيرة ومستمرة لا تتوقف عن انتهاكات جسيمة مزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين من جميع الأطراف"، مشيرة إلى معاناة المدنيين هناك.

وقالت "في الأشهر الأخيرة، استمرت الاعتقالات الجماعية والقتل والنهب المنهجي والعنف الجنسي في خلق مناخ من الخوف وتآكل للظروف المعيشية مما أدى إلى النزوح القسري للسكان المدنيين في تيجراي".

التعاون البحثي

ومع ذلك، رحبت ميشيل باشيليت بتعاون الحكومة الإثيوبية مع التحقيق المشترك الجاري بين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان، والذي من المقرر نشر نتائجه في 1 نوفمبر.

وقالت إنه من الواضح بالفعل "أن الحالات الموثقة تتضمن مزاعم متعددة بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين، والإعدامات خارج نطاق القضاء، والتعذيب والاختفاء القسري".

وخلصت إلى أن "هناك حالات موثقة حول العنف الجنسي والوحشية المفرطة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والتعذيب والعنف الجنسي بدوافع عرقية".

وقال المسؤول الأممي: أيضًا إن التقارير لا تزال تكشف عن عمليات اعتقال تعسفي واسعة النطاق لمدنيين من تيجراي، بينما كشفت تقارير اخرة أن هناك حملات اعتقال تعسفية بسبب انتمائهم لتيجراي فقط.

وقالت ميشيل باتشيليت: "أكرر أيضًا دعوتي إلى الحكومة الإريترية للمثول ومسائلتها حول الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان على نطاق واسع من قبل قواتها في منطقة تيجراي".

وتقول دويتش فيليه: تقول الوكالات الإنسانية إن 5 ملايين يعتمدون على المساعدات الغذائية بسبب الانخفاض الكبير في الإنتاج الزراعي في تيجراي، جيث تسبب النزاع المسلح المتصاعد في تفويت المجتمعات المحلية لموسم الزراعة.