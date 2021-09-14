محافظ أسوان يعتمد نتيجة اختيار العناصر الشبابية بوحدة المتغيرات المكانية

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، نتيجة مسابقة اختيار أفضل العناصر للعمل بوحدة البنية المعلوماتية والمتغيرات المكانية، بحضور الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ، ومحمد عمران وبدر عبد السيد المشرفان على المتغيرات المكانية بوزارتى التخطيط والتنمية المحلية، بالإضافة إلى مسئولي الإدارات المعنية.

وجاء ذلك في إطار توجيهات وزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوى بشأن الإعلان عن حاجة محافظة أسوان لعدد من المهندسين والمتخصصين في نظم المعلومات الجغرافية (GIS) للعمل بوحدات المتغيرات المكانية.

وأسفرت نتيجة الاختبارات عن فوز 8 عناصر شبابية من بين 43 متقدمًا للمسابقة.

ووجه اللواء أشرف عطية إلى خضوع العناصر المختارة لدورة تدريبية مكثفة لمدة شهر من أجل اختيار أفضل 3 عناصر منهم.

محافظ أسوان

وأكد محافظ أسوان على أهمية دعم وحدة المتغيرات المكانية بالكوادر الشبابية القادرة على تحقيق الاستفادة المثلى منها فى ظل توافر الإمكانيات المتنوعة لرصد مخالفات البناء العشوائى والتعديات بشكل دقيق ومحكم لسرعة التعامل الفورى معها، مع العمل على تعظيم الأفكار والابتكارات والرؤى الهادفة والبناءة فى هذا المجال بما يساهم فى تحقيق الأهداف الإيجابية التى تعود بالنفع على المواطن الأسوانى.

جدير بالذكر أن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أعلن عن انطلاق الموجة الــ 18 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والتي يتم تنفيذها على 3 مراحل خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر، ونوفمبر تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة وأسترداد حق الشعب من خلال إزالة كافة صور التعديات.

من ناحيته أوضح اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بأن أجهزة المحافظة قد أتمت استعداداتها لتنفيذ الموجة الحالية من حملات الإزالة في ظل تنسيق مستمر بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، بالإضافة إلى مديرية أمن أسوان.

وأشار إلى أن المتابعة المستمرة على مدار اليوم من خلال اللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة وغرفة العمليات الرئيسية مع كافة الوحدات المحلية للوقوف علي تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات بالمراكز والمدن.