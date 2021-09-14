تموين جنوب سيناء يضبط 7821 لتر مياة حنفية معبأة لبيعها كمعدنية

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء حملاتها الرقابية علي محطات تعبئة المياة الطبيعية غير المرخصة في منطقة شرم الشيخ وطرحها في الأسواق على أنها مياة معدنية.

أكد المهندس إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء في تصريح خاص للدستور أنه تم شن حملة رقابية تحت إشراف ورئاسة هيئة الرقابة الإدارية بجنوب سيناء وبالتنسيق مع مديرية الصحة وجهاز حماية المستهلك وبتعليمات من المهندس سامى عبد القادر وكيل وزارة تموين جنوب سيناء وتوجيهات من الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ جنوب سيناء لضبط المحطات المخالفة لتعبئة مياة الحنفية علي أنها مياة معدنية أو مياة من أبار طبيعية مما يعد ارتكاب عدة مخالفات منها الغش التجاري والعمل دون ترخيص أو غير مطابق للمواصفات القياسية.



وأضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أن الحملة الرقابية المكثفة التي قمت بترأسها وضمت مدير فرع جهاز حماية المستهلك بجنوب سيناء ومصطفى خليل مراقب عام الأغذية بمديرية الصحة وفريق العمل معه أسفرت عن تحرير 4 محاضر لمحطات تعبئة مياة الشرب ،،الحنفية ،، علي أنها مياة معدنية للاستفادة بفارق الأسعار والغش التجاري وغير مطابق للمواصفات القياسية.

وأشار إلى أنه على الفور تم التحفظ علي الكميات البالغة نحو 7821 لتر مياة في جالونات وتم أخذ عينات ورفعها إلي المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد من أن العينات غير مطابقة للمواصفات القياسية ومياة مغشوشة وليست مياة معدنية وهو ارتكاب نوعا من التضليل والغش التجاري ويقع تحت المسائلة القانونية.

وأوضح وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أنه تم اتخاذ قرار بالغلق الإداري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

واضاف وكيل مديرية التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء أنه تم المرور أيضا علي جميع الأنشطة التجارية وخاصة المنشآت الغذائية للتأكد من الأسعار وقرار تدوين الأسعار وضبط السلع مجهولة المصدر.